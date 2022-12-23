疫下頻曝名人死訊 大多未公布死因

根據官方媒體近日相繼披露，原國家體委副主任劉吉（85歲）19日在北京醫院病逝，江西省政協原主席朱治宏（89歲）20日在江西南昌病故，獲頒授共和國勳章的解放軍老兵張富清（97歲）20日在湖北武漢醫治無效去世，中國工程院院士趙伊君（92歲）、張國成（91歲），21日相繼在京離世。

文藝界方面，19日至21日，分別有中國電影資料館前館長陳景亮、前北京電影製片廠著名攝影師羅德安、知名演員傅祖成、北京服裝學院美術學院公共藝術系副教授周濤、導演王景光、著名劇作家楊林等知名人士，陸續均在京去世，各方都未透露死因。

部分被曝涉染疫

有部分名人被曝涉及染疫離世。經濟學家梅新育21日發文稱，清華大學公共管理學院教授胡鞍鋼的岳父因染疫致肺炎當天去世。胡2017年曾發表「中國已全面超越美國」言論，被指誤導中央，遭校友連署要校方解聘。另據自媒體「開開眼界」指出，原電力部副部長齊明妻子17日去世，疑似其子爆料，指母15日中招，17日病情惡化，送院搶救不治，又說醫院不到1小時內就有3名老人死亡，殮房堆滿屍體。

英研究料內地每日百萬人中招

北京長城戰略諮詢創始人王德祿早前中招，13日發燒，當晚食退燒藥睡覺，14日被發現死亡，終年66歲。財新網也披露北京兩名資深報人楊良化、周志春亦因染疫病亡。近日染疫後去世的，還有年僅37歲前中超運動員王若吉，以及京劇名伶儲蘭蘭（40歲），徒弟指她疑因新冠併發症猝死。

彭博社引述英國最新研究數據，指內地正面臨全球歷來最大一波疫情，估算目前每日有100萬人染疫、5000人死亡；明年1月增至每日370萬人染疫；到3月再現另一波疫情時，更達每日420萬人染疫頂峰。

（新冠疫情）