公務員人手告急 多地停業務辦理

澎湃新聞網昨報道，河南濮陽市醫保局稱因疫情原因，造成醫保櫃枱服務嚴重減員，無法正常辦公。從12月19日起，該市醫保局暫停辦理醫保實體業務，重開線下業務另行通知，倡導市民上網辦理業務。

天津市規劃和自然資源局寶坻分局透露，因受疫情影響，寶坻區自然資源調查與登記中心減員嚴重。19日起，寶坻區不動產登記服務大廳啟動低運轉工作模式，暫停受理線下不動產登記業務。該市靜海區人力社保局20日也稱，近期受疫情影響，「海河英才」人才引進聯審窗口多名工作人員出現持續高燒等症狀，導致窗口嚴重減員；經研究，從12月21日起暫停窗口線下服務。

准無症狀輕症職工上班緩困境

與此同時，多地提出機關單位無症狀和輕症幹部職工可正常上班，以維護正常社會生產生活秩序，保障群眾日常生產生活等。

另據湖北「極目新聞」報道，山西呂梁市文水縣因疫情關閉的政務中心大門前日遭人打砸。現場短片顯示，一名男子持械猛砸中心大廳門口，致玻璃破碎、大柱受損。文水縣政府辦人員昨稱肇事者被帶回派出所調查。警方表示，肇事男子是精神病人，他也把縣公安局的大門玻璃砸碎了，已由家屬送入醫院治療。

（新冠疫情）