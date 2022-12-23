醫護感染難免 醫院招帶薪志願者 事後可享招聘優惠 倡輕症退休醫護返崗

綜合內地傳媒報道，江西撫州市防疫指揮辦表示，隨着感染人員迅速上升，醫務人員大面積感染在所難免，「戰鬥性減員」將可以預見。撫州已在全市範圍內招募醫務人員，有突出貢獻者，享當地公立醫療衛生機構招聘人員優先聘用權。

鄂月薪2000元 遼醫護月薪4000

湖北、山東、遼寧等省醫院近日也緊急招募帶薪醫務志願者，以補充人手抗疫。其中，湖北通山縣人民醫院21日宣布，面向社會招募35名護理專業抗疫志願者，報酬為每月2000元（人民幣，下同），不滿一個月的日薪100元（最高2000元），為增加吸引度，志願者完成服務後，可享受該院近3年內公開招聘政策優惠。

山東陽信縣人民醫院公告招募若干名醫療及護理志願者，明年1月至3月投入服務，每人每天提供200元生活補助。而遼寧瀋陽市第四人民醫院則招募呼吸科、心內科、急診科、重症醫學科等醫師20人，護士30人，月薪4000元，表現優秀者，醫院將在正式招聘中擇優推薦。

吉林大學第一醫院上周五發文稱，醫院短期內面臨巨大壓力，尤其是急診和發燒門診，連日來始終處於高負荷運轉狀態，多名醫護人員「輕傷不下火線」，奮力堅守；但是，「必須清醒地認識到：真正的就診高峰還沒有到來」。北京市一名三甲醫院醫師表示，其所在科室已經全員感染，醫院目前不要求檢測核酸或者抗原，只要症狀減輕，就希望醫務人員盡快返崗。

陜西銅川市政府21日發布倡議書，稱該市感染人數愈來愈多，全市各級醫療機構壓力大、任務重。為緩解醫護人員緊缺的現狀，希望全市近5年內退休、離職醫護工作者，能夠加入到疫情防控、醫療救治的隊伍中。

各級醫院需建責任制 不得拒收重症

國務院聯防聯控機制醫療救治組21日召開電視電話會議，部署全力做好新階段新冠肺炎患者救治工作。國家衛健委主任馬曉偉主持會議，强調剛剛結束的中央經濟工作會議上，國家主席習近平對優化調整疫情防控政策、順利度過流行期、確保平穩轉段和社會秩序穩定做出重要部署。

電視電話會議強調，各地要建立三級醫院分區包乾責任制、明確三級醫院與縣醫院對口支援關係、二級以上醫院與養老院對口協作關係，壓實牽頭醫院主體責任，任何醫院不得以劃定區域為理由推諉、拒收其他區域轉來的重症患者。全力做好醫療資源統籌調配，加強疫情形勢監測，有序落實壓峰措施，關注輿情社情。

明報記者

（新冠疫情）

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