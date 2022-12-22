中澳建交50年 外長會晤 聯合聲明：同意重啟對話

據外交部官網消息，王毅指出，過去幾年，中澳關係遇到困難和挫折，是兩國不願看到的，其中的教訓要充分汲取。王毅又指，保持中澳全面戰略伙伴關係健康穩定發展，完全符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界的和平與發展。

澳媒：涉領事事務貿易封鎖人權議題

澳洲《悉尼先驅晨報》報道，兩人會面時長約90分鐘，黃英賢討論了數個對澳洲很重要的議題，包括領事事務、經濟、貿易封鎖及人權等；她提出希望北京取消對澳洲的貿易制裁，並提到被中方拘押的兩名澳洲籍公民，中國環球電視網（CGTN）前主播成蕾和網絡作家楊恆均。

根據會後發布的《中澳外交與戰略對話成果聯合聲明》，雙方同意保持高層交往，並啟動或重啟一系列領域的溝通對話，包括雙邊關係、經貿問題、領事事務、氣候變化、防務、地區和國際問題。

同日，國家主席習近平與澳洲總督赫爾利，及澳洲總理阿爾巴內塞，就中澳建交50周年互致賀電。習近平表示，高度重視中澳關係發展，願與澳洲一起努力，堅持相互尊重、互利共贏原則，推動中澳全面戰略伙伴關係可持續發展。阿爾巴內塞表示，堅信穩定的中澳關係符合兩國利益，期待繼續同中方一道在互尊互利基礎上，推動澳中全面戰略伙伴關係進一步發展。