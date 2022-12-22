中俄10艦東海實彈軍演 軍事專家：展現兩國高度戰略互信

據新華社報道，根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，中俄聯合軍事演習昨起在浙江舟山至台州以東海域舉行，為期1周（12月21日至27日）。參加演習的中方艦艇前日下午2時依次解纜起航，前往東海某海域的演習會合地，於昨日中午與俄艦艇編隊會合，共同組成海上聯合編隊。

中俄艦艇昨會合 組海上聯合編隊

報道指，此次演習旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作伙伴關係。演習的課題為「聯合維護海上安全」，聯合軍事演習將採取紅藍對抗、臨機導調的形式，展開實兵對抗和實彈射擊演練，主要圍繞聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛和實射火箭深彈等課目展開。

中方主要兵力分別來自東部、北部戰區海軍，包括導彈驅逐艦包頭艦、濟南艦，導彈護衛艦濱州艦、鹽城艦，綜合補給艦高郵湖艦，以及潛艇、固定翼預警機、反潛巡邏機、艦載直升機等；俄方參演兵力包括「瓦良格」號導彈巡洋艦，「沙波什尼科夫海軍元帥」號大型反潛艦，「完美」號和「阿爾達爾」號護衛艦，「佩琴加」號補給艦等。

《環球時報》 引述軍事專家宋忠平表示，聯合防空、反潛等演習課目需要雙方相互開放艦艇，折射出雙方高度的戰略互信；此外，演習將實際使用武器，實兵實裝演練更加貼近於戰場，也更具戰場的緊迫感。

習晤梅德韋杰夫 談俄烏稱盼雙方克制

同日，國家主席習近平在釣魚台國賓館會見訪華的俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋杰夫表示，中俄發展新時代全面戰略協作伙伴關係，是雙方基於各自國情作出的長遠戰略選擇。在烏克蘭危機方面，習近平強調，中方一貫按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，希望雙方保持理性克制。

梅德韋杰夫則稱，願同中國共產黨加強治國理政經驗交流，共同抵制外部施加的各種壓力和不公正措施。他表示，烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄方願意通過和談解決面臨的問題。