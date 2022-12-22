各地組援京醫療隊 世衛：憂華「前所未有」新冠浪潮

醫護1：3 抽調重症救治人員

一份落款為「湖南省防疫指揮部醫療救治組」的通知內容顯示，按照醫護比約1：3的要求，援京重症醫療隊由重症醫生、重症血濾醫生、重症呼吸治療師、重症護士、PCR檢驗技師組成；從衡陽、株洲等地及中南大學湘雅醫院、湘雅二醫院等知名醫院，共抽調178人。醫療隊員均來自三級醫院，具備豐富救治經驗， 能夠獨立展開重症救護等相關工作。通知發出時間為周二（20日）。通知並要求，派員單位為隊員準備好3至5天的必要防護物資。

另外，山東省和南京市亦都分別組織500名和54名的醫療隊員支援北京。其中山東省要求各市和醫院按照分配名額組派醫療隊，從二級及以上綜合醫院選派，以內科為主；醫師應為中級及以上職稱，護士具備兩年以上工作經驗。除管理人員外，隊員年齡不超過45歲。支援人員提前安排好相應工作，備好7天防護物資，隨時準備出發。

據法新社報道，世界衛生組織總幹事譚德塞昨日在每周例會上說，世衛組織非常關注中國不斷變化的局勢，稱對中國前所未有的新冠肺炎病例浪潮「非常擔憂」，敦促北京提供有關疾病嚴重程度、住院情况和重症監護要求的詳細信息。

撤車輛限行令 滿足京民就醫出行需求

另外北京市防疫領導小組昨日宣布，為配合新十條細化防疫，今起暫緩實施已執行多年的車輛尾號限行措施，便利市民群眾就醫出行等需求。

（新冠疫情）