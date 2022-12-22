城市免費派藥 農村長者唯民間救助

已助全國近萬名農村缺藥長者

由行爲藝術家「堅果兄弟」營運的自媒體「情况有點複雜」昨日發文介紹「農村退燒救助行動」稱，在政府為全國農村長者免費發藥前，民眾可以有「100種行動方式」，包括轉發、捐錢、捐藥互助、成為志願者、對接藥房和藥企等等。文章匯總各地農村近5000名長者的缺藥情况，其中第一批陝西小壕兔鄉2000多名長者的藥物已在路上，昨日起陸續抵達。第二批包括廣州良口鎮下的6個村落近900名留守長者、廣西石康鎮下的3至4個自然村1000多名長者、重慶金洞鄉楊家村、石家莊周邊農村、山東省聊城市高唐縣趙寨子鎮許寨村等。此外，還有來自河南、河北、安徽、山東、湖南、福建、湖北等地的求助信息正在核實中。

農村醫療匱乏癥結久

疫下物流斷鏈加劇

《農民日報》近日指出，相較於城市，農村在醫療衛生人才、設施、資源調度等方面本就存在明顯短板，加之受疫情影響，目前城鄉物流運輸能力還沒有完全恢復，一些防治藥品和防疫物資在市場上不容易買到。而且很多農村的常住人口以留守的長者、婦女和兒童為主，特別是農村長者，他們是整個防疫體系中最薄弱的環節。另有報道披露，一名年近60歲的村民發燒10多個小時後，去鄉鎮衛生院排了5個小時隊都沒吃上退燒藥，亦引發輿論對農村藥品不足的關注。

（新冠疫情）