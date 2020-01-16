搶藥潮蔓境外 國務院：合理進口急需品 疫下3年嚴控感冒藥售賣 業者稱致多藥企藥房倒閉

曼谷藥房：大量華人掃貨 有多少買多少

據「德國之聲」引述曼谷一間藥房經理表示，近日許多中國人前來大量掃貨，「能買多少就買多少」，「如果告訴他們店裏有20盒，他們就會把20盒全部買走」。台媒報道指，台灣「普拿疼」（即必理痛）出現搶購而導致的缺貨情况。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝周一（19日）呼籲民眾不要大量購買相關藥物轉寄境外，否則會評估是否需要採取「積極措施」。

社交平台有人代購口服藥，其中輝瑞Paxlovid的代購價每盒達3500元人民幣，預約後自海外發貨，兩周後運抵中國海關，且毋須提交病歷。

多市派免費藥 東莞每患者可領6粒

而內地多個城市開始大量向市場投放退燒藥，滿足市民用藥需求，其中順德、東莞、開封、三亞等城市免費發放。據「東莞陽光網」報道，前日東莞國藥將首批新到貨的10萬粒布洛芬片（退燒藥）贈送給有發燒等典型症狀、急需用藥市民或其家屬，每人可領取6粒，大概能維持3日的需求。藥房店員在確認患者症狀後，對需要退燒藥物的市民進行身份證及聯繫方式登記。

初鬆綁政策不明 藥企備貨持疑慮

近期大缺貨的解熱鎮痛類藥物布洛芬（Ibuprofen），中國是其最大生產與出口國，產量佔全世界的三分之一。醫藥資訊媒體「賽柏藍」20日刊文，其中引述一家藥企業者表示，過去這幾年，各地嚴控感冒、發燒等四類藥售賣，「患者基本不會囤藥，藥企賣不出去貨，很多四類藥的企業、藥房在這一過程中出現資金鏈斷裂、倒閉」。

該從業者還稱，「儘管11月份已經有了明確的四類藥鬆綁動向，但藥企們基本都沒有接到明確通知，而且並不是所有省份的四類藥都放開了，藥企根據以往經驗，仍然對存貨、備貨有疑慮」。

除此之外，疫情影響了生活的各個方面，其中還包括物流。北京的快遞員就說，這段時間物流都很慢，「不是不發，感染人多，壓貨嚴重，物流沒法動，現在最主要的就是缺人」。這也使藥品生產和銷售的各環節不通暢。

國家藥監局前日表示，在有關部門協調支持下，布洛芬、對乙酰氨基酚這兩個品種的解熱鎮痛類常用藥物，在產製劑企業都在逐步釋放產能。

國務院昨日召開常務會議指出，要確實保障群眾防疫物資、用藥需求，加強國際合作，「合理進口急需品」。李克強主持會議指出，隨着「優化調整疫情防控措施」有序推進，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，為2023年經濟成長打好基礎。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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