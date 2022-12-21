蔡英文晤美歐兩議員團 籲增能源氣候經貿合作

據中央社報道，蔡英文還稱，美台在能源及氣候變化上有許多合作空間，期待與美國共同推動再生能源發展。柯蒂斯則表示，此行是代表美國國會傳達一個信息，那就是台灣的繁榮是美國跨黨派、跨院際的議題。

美議員：台繁榮是美跨黨派議題

同日，蔡英文亦接見歐洲議會國貿委員會首次派出訪台的官方代表團。蔡英文致辭時表示，面對全球威權主義持續擴張，台灣有能力也有意願，跟國際民主陣線伙伴加強合作，期待雙方能加強經貿交流、供應鏈安全，並加速推動台歐盟雙邊投資協定的進程。

報道指，歐洲議會國貿委員會副主席阿西馬科普盧（Anna-Michelle Asimakopoulou）表示，讚賞台灣以謹慎且負責任的態度，面對北京不斷加劇的威脅和挑釁。她說，歐盟秉持着一個中國政策，但也相信兩岸現狀不應該被單方面改變。

外交部：促歐方謹言慎行 避擾中歐大局

中國外交部發言人毛寧昨回應稱，歐洲議會作為歐盟官方機構，理應遵守一個中國原則。中方堅決反對歐方同台灣進行任何形式的官方往來，敦促歐方切實恪守一個中國原則，在涉台問題上謹言慎行，避免干擾中歐關係大局。

中俄東海聯合軍演 10年來最近台

中國國防部昨通報，中俄兩國海軍今起在浙江舟山至台州以東海域舉行「海上聯合-2022」聯合軍事演習，為期1周（12月21日至27日），旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力。

此次中俄軍演海域在東海，外界關注是否針對日本，而消息也引起台灣方面關注，當地傳媒直指，這是中俄「海上聯合」系列軍事演習舉辦10年來，演習區域最靠近台灣的一次。

中國海軍新聞發言人高秀成大校昨介紹，演習設聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛等科目。中俄各有五艘水面艦艇參與，中方還出動潛艇。