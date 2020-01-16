官方定義新冠死亡 計病毒引發肺炎呼吸衰竭致死 其他基礎病不計 專家：京重症高峰兩周內到

據「中新網」報道，王廣發稱目前北京疫情主要流行Omicron BF.7變異株，絕大部分感染者都是有症狀，例如會發高燒，帶來的重症病人也比較多。疫情初期，作為國家衛健委專家組成員的王廣發赴武漢增援，他當時稱武漢疫情「可防可控」引起質疑，幾天後他宣告中招。

感染BF.7 絕大部分有症狀

北京等地殯儀館在超負荷工作，但官方公布的新冠病亡數很少。「自由亞洲電台」引述一名北京市政法官員表示，早在中共二十大期間北京醫療系統已大面積感染；其親屬住院期間感染新冠導致病情惡化而去世，但死亡證明記載「尿道感染」。

針對新冠死亡的判斷標準，在昨日的國務院聯防聯控機制記者會上，北京大學第一醫院感染科主任王貴強透露，衛健委最近通知明確，由新冠病毒導致的肺炎，呼吸衰竭導致的死亡歸類為新冠病毒感染導致的死亡，其他基礎疾病，如心梗導致的死亡不歸為新冠致死。

官媒籲染疫後日用品毋須換

兩月前宣傳 按醫療廢物處理

昨披露共有130多個Omicron的亞分支輸入，近3個月監測到BF.7、BQ.1、XBB分支，整個BQ.1和XBB的傳播優勢會逐漸增加。當局還引述科普文章指出，感染新冠後，口紅、唇膏、牙刷都能用，其他日用品也不需要更換。而兩個月前，官方還宣傳感染者的日用品要當醫療廢物處理。

針對美國務院發言人19日稱全球高度關注中國疫情影響，望中國妥善應對，考慮到中國經濟體量，這對中國及全球均有利。中國外交部發言人毛寧稱，中方正不斷優化防控措施，定能迎來經濟社會平穩有序發展新階段。

（新冠疫情）