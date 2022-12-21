疫政急轉 違防疫獲刑變「無辜」 最高法院原法官促糾錯 覆核妨害傳染病防治罪

黃應生曾任最高法院研究室刑事處副處長、最高法院刑事法官，其文章引起眾多討論，「經濟觀察網」昨跟進刊出黃應生專訪。黃表示，優化防疫措施新十條的發布，標誌着中國的防疫政策已經調整，建議公檢法調整思路，「有些現在就不宜再定罪處罰了。凡是沒有生效的，一律終止審理、審查或偵查，作宣告無罪、不起訴或撤銷案件處理」。他強調，去年11月新冠病毒演變為Omicron後，「因傳播病毒而被刑事或者行政處罰的人，按理也應當糾錯」。

倡未生效案停審撤罪

妨害傳染病防治罪指違反《傳染病防治法》規定，存在「造成甲類傳染病傳播或者有傳播的嚴重危險」的行為。新冠疫情爆發後，2020年1月20日，國家衛健委將新冠納入《傳染病防治法》規定的乙類傳染病，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。《刑法》規定，犯妨害傳染病防治罪，嚴重可處3年至7年有期徒刑。

3年公布80宗 2020佔八成

2020年2月，即有涉疫情管控判例出現。檢索最高法院旗下中國裁判文書網公布的判決案例，2020年以來，此類判決案例共有80宗左右。以2020年最多，佔八成以上，涉案人大多有武漢旅居史；2021年有大約9宗，2022年迄今只公布了4宗。最高檢、公安部及最高法也曾發布28宗以妨害傳染病防治罪進行立案處理的典型案例，可概括為逃避隔離、隱瞞風險、拒不履職等3種類型（見表）。

新十條出台前夕

各地仍通報多宗涉疫案在查

今年11月至12月初新十條出台前夕，四川、湖南、山西等地仍有不少涉疫警情通報，案件大多仍在偵辦。12月1日，「湖南紅網」發布消息，婁底市兩名感染者付某和王某未向社區報備，出入多個公共場所未戴口罩，因涉嫌妨害傳染病防治罪被公安機關立案偵查。12月3日，湖南張家界桑植縣公安局通報，人潮溪鎮西蓮村居民柴某乘車從高風險地區返回家中，未報備行程及落實居家隔離，造成4人感染，公安機關立案調查。

黃應生亦透露，近日有地方法院的法官反饋，其所在區域的檢察院有兩宗涉疫情案件本擬起訴至法院，目前已退回公安機關，警方決定只作行政違法處理，他形容「這無疑是一個好的趨勢」。

吳敬璉：須避一個極端到另一個極端

「財新網」引述著名經濟學者吳敬璉指出，防疫的轉變絕不是「躺平」或政府無所作為，「必須避免從一個極端走到另一個極端」。在做好自身防護的同時，要督促好政府做好準備工作，「這是每個公民的權利和義務」。吳敬璉認為，疫情應對中暴露的某些不足，國家治理體系和治理能力現代化仍然任重道遠，有必要通過切實措施落到實處。

明報記者

（新冠疫情）

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