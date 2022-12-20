學者：中美共同利益只增不減 尋共存之道破僵局關鍵

曾任社科院國際合作局局長、美國研究所所長等職的黃平指出，過往百年，人類文明朝着經濟全球化、社會資訊化、文化多樣化和世界多極化等方向演變。在這之中，廣義的非西方國家快速實現經濟擴張、科技與生產革命引發激烈競爭、全球治理體系與國際形勢變化顯現非對稱特徵、人類社會亦面臨更多挑戰。這一趨勢落在中美，便是國際力量的客觀對比，已從過去一超獨霸、單極世界，向現今中國成為大國、秩序更趨均衡轉變。

黃表示，中美的政治外交理念一直存在結構性分歧。中方強調「主權不容挑戰」，美方希望「霸權不容挑戰」；北京愛講「多元一體、和而不同」，華盛頓篤信「零和遊戲、勝者為王」。兩國均應對雙邊關係中的交往基調謹慎把握，「交往，則和；信任、則安；互利、則贏；脫鈎，則敗」。

近年來，中美關係因「威權vs.民主」式黑白二元論調漸趨冰封。黃認為，當前形勢下，兩國共同利益「不是減少了，而是更多了」，無論是雙方深度嵌入彼此經濟，均需從對方發展中獲益；抑或全球經濟疫後復蘇，聯手治理氣候變化議題等，莫不如此。因此，如何就維護共同利益找到「共存之道」，是兩個大國走出當前政治僵局的關鍵。黃亦提醒香港，當前情勢或易成中美博弈犧牲品，惟要在設想好最壞情况下，仍要繼續充分發揮自身營商優勢。明報記者 王聖辰