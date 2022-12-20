學者：中美共同利益只增不減 尋共存之道破僵局關鍵

【明報專訊】數十年來，中美總是互相嫌棄對方的意識形態，卻也發展出前所未有的緊密連結。但如今，「脫鈎」正主宰兩國交鋒，給各自以至全球發展都帶來傷害。對於這一話題，中美問題學者、社科院香港中國學術研究院常務副院長黃平昨日在香港一場公開活動上表示，當前形勢下，中美共同利益其實只增不減，雙方如何找到「共存之道」是破解僵局關鍵。
曾任社科院國際合作局局長、美國研究所所長等職的黃平指出，過往百年，人類文明朝着經濟全球化、社會資訊化、文化多樣化和世界多極化等方向演變。在這之中，廣義的非西方國家快速實現經濟擴張、科技與生產革命引發激烈競爭、全球治理體系與國際形勢變化顯現非對稱特徵、人類社會亦面臨更多挑戰。這一趨勢落在中美，便是國際力量的客觀對比，已從過去一超獨霸、單極世界，向現今中國成為大國、秩序更趨均衡轉變。
黃表示，中美的政治外交理念一直存在結構性分歧。中方強調「主權不容挑戰」，美方希望「霸權不容挑戰」；北京愛講「多元一體、和而不同」，華盛頓篤信「零和遊戲、勝者為王」。兩國均應對雙邊關係中的交往基調謹慎把握，「交往，則和；信任、則安；互利、則贏；脫鈎，則敗」。
近年來，中美關係因「威權vs.民主」式黑白二元論調漸趨冰封。黃認為，當前形勢下，兩國共同利益「不是減少了，而是更多了」，無論是雙方深度嵌入彼此經濟，均需從對方發展中獲益；抑或全球經濟疫後復蘇，聯手治理氣候變化議題等，莫不如此。因此，如何就維護共同利益找到「共存之道」，是兩個大國走出當前政治僵局的關鍵。黃亦提醒香港，當前情勢或易成中美博弈犧牲品，惟要在設想好最壞情况下，仍要繼續充分發揮自身營商優勢。明報記者 王聖辰