中經會細節曝光 習：一貫支持民企 針對「整治資本家」外界擔憂 稱堅持兩個毫不動搖

屢提戰略自信 明年經濟工作「頂住壓力」

中共中央經濟工作會議15日至16日在北京召開，部署明年的經濟工作。《人民日報》刊發題為〈關鍵是提振信心〉的文章報道更多會議細節。習近平在會上表示，明年經濟工作要從改善社會心理預期、提振發展信心入手。他在會上再三強調「戰略自信」，要頂住壓力、練好內功、站穩腳跟，沒有跨不過去的坎。

報道指出，針對「整治資本家」、「國進民退」等外界擔憂的傳聞，習近平指出，必須亮明態度，毫不含糊，始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持「兩個毫不動搖」（即毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）。他表示，中共二十大報告鮮明提出促進民營經濟發展壯大，這是長久之策，不是權宜之計。文章提到曾在福建、浙江工作的習近平在會上強調，「我是一貫支持民營企業的，也是在民營經濟比較發達的地方幹過來的」。

習近平到中央工作後，2018年主持召開民營企業座談會，曾專門強調，「民營企業和民營企業家是我們自己人」。

中央財辦稱落實國企民企一視同仁

另據新華社報道，中央財辦有關負責人昨日解讀中央經濟工作會議，稱當前中國民營經濟、中小微企業生產經營困難較多，發展預期偏弱。會議對這個問題高度重視，強調要優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。負責人表示，要從制度和法律上把對國企民企一視同仁平等對待的要求落下來，以及要從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。

中新社也引述中國企業研究院首席研究員李錦表示，中央經濟工作會議不僅強調落實「兩個毫不動搖」，而且還從不同維度進一步明確了對民營經濟的支持。他指出，在制度和法律上，要把對國企民企平等對待的要求落下來；政策和輿論上，要鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大；產權保護上，依法保護民營企業產權和企業家權益；服務管理上，提出要為民營企業解難題、辦實事，構建親清政商關係。