新十條後首通報兩死 民眾出現「幻陽症」

津漢染疫舌變黑 研究指黑毛舌屬新冠症狀

而天津市一名男子確診新冠後，發現舌頭和牙齒都變黑了。在上傳的短片中，他舌苔明顯帶有黑色（圖），牙齒縫隙中也能看到黑色印漬。但相比於前一天讓他慶幸的是，自己的舌頭和牙齒顏色都淺了很多，事後查詢，發現自己患上的可能是「黑毛舌」疾病，可能與自己患上新冠後免疫力降低再加上吸煙有關。據美國的研究發現，黑毛舌是與確診新冠相關的許多症狀之一，大約每500名患者中就有1人出現。

在昨日的廣州市醫藥物資供應發布會上，市衛健委副主任張屹預測廣州疫情將在明年1月上旬達到高峰，為此，廣州正實施發熱門診倍增計劃。全市二級以上醫療機構100%開設發熱門診，每日接診能力可增至11.1萬人次。必要時，可將三級醫院普通門診轉化為發熱門診，屆時最大接診能力可達16.1萬人次。上海全市社區衛生服務機構亦擴點，各類社區衛生服務機構2594間發熱診間昨日起全部啓用。

（新冠疫情）