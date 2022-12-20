新十條後首通報兩死 民眾出現「幻陽症」

【明報專訊】自「新十條」公布後，國家衛健委昨日首度通報新增兩宗染疫致死的北京本土病例。隨着感染數字與日俱增，內地有民眾出現「幻陽症」，擔心染疫寢食難安，許多網民既擔心「陽了」，又希望「早點陽了算了」。《中國婦女報》引述上海市第十醫院精神心理科心理治療師徐轅虹表示，「幻陽」是對未知情况的焦慮，屬正常反應，不要一味害怕。
津漢染疫舌變黑 研究指黑毛舌屬新冠症狀
而天津市一名男子確診新冠後，發現舌頭和牙齒都變黑了。在上傳的短片中，他舌苔明顯帶有黑色（圖），牙齒縫隙中也能看到黑色印漬。但相比於前一天讓他慶幸的是，自己的舌頭和牙齒顏色都淺了很多，事後查詢，發現自己患上的可能是「黑毛舌」疾病，可能與自己患上新冠後免疫力降低再加上吸煙有關。據美國的研究發現，黑毛舌是與確診新冠相關的許多症狀之一，大約每500名患者中就有1人出現。
在昨日的廣州市醫藥物資供應發布會上，市衛健委副主任張屹預測廣州疫情將在明年1月上旬達到高峰，為此，廣州正實施發熱門診倍增計劃。全市二級以上醫療機構100%開設發熱門診，每日接診能力可增至11.1萬人次。必要時，可將三級醫院普通門診轉化為發熱門診，屆時最大接診能力可達16.1萬人次。上海全市社區衛生服務機構亦擴點，各類社區衛生服務機構2594間發熱診間昨日起全部啓用。