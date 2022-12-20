重慶命無症狀輕症幹部上班 多地醫院倡「輕傷不下火線」 感染醫護陽性病區工作

據《重慶日報》，重慶市新冠防疫指揮部18日印發通知，即日起全市各級黨政機關、企事業單位帶頭，非特殊情况不再查驗核酸檢測陰性證明，無症狀、輕症幹部職工，根據身體狀况和崗位需要，做好個人防護可正常上班。

「原則上休息3天 建議最長不超過5天」

「澎湃新聞」引述吉林大學第一醫院上周五（16日）發文稱，醫護人員作為最前沿防線，感染人數持續增加，各個科室減員嚴重。尤其急診和發熱門診，連日來始終處於高負荷運轉狀態，多位醫護人員「輕傷不下火線」，奮力堅守。河北衡水市第四醫院同天表示，未來一至兩個月乃至更長一段時間，將是內地醫療機構和醫護人員的「艱難時刻」。患者包括陽性患者大量湧入醫院，醫護人員感染的概率極大增加，感染人數增加，在崗醫護人員不斷自然減員。

湖南宜章縣人民醫院黨委倡議，行政職能部門的醫護人員要勇於奔赴臨牀一線支援。無症狀感染者和輕症要堅持工作，讓症狀較重的職工立即休息和治療，「症狀消失後立即返崗」。湖北麻城市婦幼保健院17日發公開信稱，醫務人員的緊缺導致全院醫療業務正常運轉困難。元旦、農曆新年臨近，為積極應對陽性感染高峰期，院方倡議發熱症狀醫護「原則上休息3天，建議最長不超過5天」，「陽性無症狀感染者到陽性病區上班」。

各行鬧人手荒 有車廠擬復「閉環」工作

沒有了政府指引，如今工廠老闆只能自己選擇放鬆防疫管制、或是繼續隔離以維持產線運作。英國《金融時報》報道，由於請病假的工人與日俱增，許多工廠上線的員工人數愈來愈少。山東一間印刷電路板廠的老闆說，上周五只有20%員工上班，其餘人都因新冠請病假，「一個接一個檢測出陽性，我擔心被迫關閉工廠」。

河北某汽車組裝廠主管表示，計劃恢復「閉環」系統，即員工在疫情爆發期間在廠區生活和工作，既能避免感染又可維持生產，「否則我們將沒工人可用」。除缺工外，供應鏈也成為問題。中國歐盟商會主席伍德克說，確診貨車司機的人數增加將影響供應鏈。此外，疫情使部分供應商關閉營運，有些工廠因缺乏零件而被迫放慢生產速度。

《環球時報》旗下《生命時報》引述北京大學法學院教授、衛生法學專家孫東東表示，「新十條」落地已整整一周，目前部分用人單位對感染問題反應過度、自行加碼，也存在部分員工由於害怕感染而不願復工的現象，這阻礙了大家回歸正常生活。孫東東表示，從現實情况來看，應科學認識Omicron，按季節性流感對待，將新冠降類管理提上日程。

（新冠疫情）

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