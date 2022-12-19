黃敏惠連任嘉義市長 任期總計17年創台紀錄

嘉義市長選舉投票昨日上午8時開始至下午4時結束。中央選舉委員會網站消息，5候選人得票數分別為國民黨候選人黃敏惠59,874票、民進黨候選人李俊俋32,790票，其餘無黨籍3人票數均不過千，包括陳泰山、姓名長達15字的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」、鄭凱升。

黃敏惠：民主的勝利 非個人的勝選

「中時新聞」報道，黃敏惠昨晚現身競選總部感謝選民。她說，這是民主的勝利，並不是個人的勝選；她更向中央喊話「兌現鐵路高架化全額補助、蓋輕軌的承諾」。落敗的李俊俋表示，所有敗選責任由他一人承擔，期盼黃敏惠能參考實施他所提的競選政見，包括65歲以上免費裝假牙、生育津貼與生育補助等，讓嘉義市更美好。

綠營李俊俋敗選 盼黃參考政見

報道還稱，出身政治世家的嘉義市長黃敏惠曾任兩屆嘉義市長，4年前回鍋勝選，今年順利連任，總計擔任4屆嘉義市長，將達17年，創下台灣地方自治史上在同一縣市最久任的民選首長的紀錄。黃敏惠回鍋執政，成功讓嘉義市在各項評比中從吊車尾變成火車頭，包括2020幸福城市獲得全台第一。

黃敏惠勝選連任後，統計2022地方22縣市長選舉，國民黨獲14席縣市長，民進黨為嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與澎湖縣共5席，民眾黨新竹市長1席，無黨籍為苗栗縣長當選人鍾東錦與金門縣長當選人陳福海。

陳其邁：民進黨不會失鬥志

國民黨主席朱立倫昨晚facebook發表談話表示，嘉義市長選舉再次見證國民黨團結一致，展現出國民黨大家願意一起打拼努力的決心。民進黨則發布新聞稿，代理主席陳其邁稱，會持續檢討、反省，調整改革方向努力爭取民眾認同，並強調民進黨不會失去鬥志，會努力重整腳步，回應人民對民進黨的期待。