清華學者倡出台政策鼓勵購二套房

朱民：補居民消費缺口 料成明年工作重點

「新浪財經」報道，朱民表示，中國今年的居民消費水平與2020年差不多，比2019年水平低，比去年跌了兩萬億人民幣，這也是今年經濟增長沒有達到預期的重要原因之一。他稱，「補上這個缺口是明年工作的一個重要的方面，穩就要把居民消費的存量穩住，這是特別重要的一塊」。

談及房地產市場，朱民分析稱，房地產銷售今年下跌了12%左右，房地產投資也跌10%左右。房地產的投資低於去年，在過去的20年中幾乎是沒有出現過。「消費和房地產的兩大缺口，使得我們今年經濟增長低於預期目標」，朱民說，2023年要做的特別重要的工作就是聚焦總需求管理，消費的總需求管理、投資的總需求管理。

房地產投資跌10% 20年來罕見

朱民稱把恢復擴大消費擺在優先位置，中央經濟工作會議把這個政策提的很高。而在支持住房改善消費方面，認為總供給已大於總需求，剩下的房屋需求在更新，住房更新的消費需要有新的政策來鼓勵和支持，來提振居民的信心，特別是第二套房等。