粵140企包機赴阿聯酋搶單 近年最大規模 參展商：望突破中東市場

13省逾千中企 線上線下搶單

《南方日報》報道，由廣東省商務廳聯合主辦的第十三屆中國（阿聯酋）貿易博覽會19日至21日在迪拜世貿中心舉行，展會設置1450個展位，共有來自廣東、浙江、江蘇、山東、福建等13個省40個城市的近1050家中國企業線上線下搶單，其中過半來自廣東。

由廣東省組織的「粵貿全球」阿聯酋包機境外參展團17日由廣州出發，包機載着140家企業的270名外貿代表。其中包括深圳極光創新科技股份有限公司總經理陳曉海，時隔3年後再度出境，他這次帶着滿滿1行李箱的3D打印機展品，他說：「希望此行能在中東市場有新突破！」

「以前我們每年出國參加5到6個展會，平時海外訂單有20%-30%來自於境外參展。」廣東格瑞斯精密五金科技有限公司外貿代表陳燦輝說，此次將展出主打產品抽屜系列，以及近年來研發的新產品抽屜滑軌、鉸鏈等。「不少當地的客戶比我們還積極！很早就和我們約好了要前往展會現場面談。部分意向客戶就等着去現場看一看我們的產品。」陳燦輝自信滿滿表示，「我們也很有信心憑藉着品質、服務和創新拿下訂單。」

遼組團赴韓日經貿洽談

另據中新社報道，遼寧省組織150餘人的政府和企業家代表團，18日分別從瀋陽和大連兩地出發赴韓國和日本開展為期8天的經貿洽談活動。據遼寧省商務廳負責人表示，下一步將繼續組團赴歐洲、東南亞和南美洲等國家和地區開展招商和貿易活動，在全省迅速掀起對外招商、搶抓訂單、穩定產業鏈的高潮。