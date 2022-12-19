張文宏：2至4月走出疫情 社區基層醫承99%壓力

綜合「第一財經」、「人民日報健康客戶端」報道，張文宏18日出席上海一場培訓會時表示，接下來內地社區層面的基層醫生將面臨99%以上新冠防疫壓力，來避免患者大量衝擊二級、三級醫院；同時，二級、三級醫院須做好重症救治，才能將病死率降到最低。

基層須發揮家庭醫生作用

張指出，社區衛生服務中心在負責藥物配備的同時，還要發揮家庭醫生作用，給重點人群建台帳，形成屬地網格化管理。一般治療上，除監測患者病情和抗菌藥物治療外，社區層面要配備鼻導管和氧氣面罩，有條件可採用氫氧混合吸入氣。在病人氧和指標惡化、影像學進展迅速等重型和危重情况下，及時轉診至上級醫院同時應立即施治。

張文宏稱，新加坡病死率0.06%，遠低於流感，但新加坡今年1月1日放開，直到4月15日才到低谷，其間約4個月時間。17日於另一場論壇上，張亦指，從上海數據看，該市已進入快速感染、病例數指數級上升階段，要做好這波疫情將持續2至4個月、明年上半年才會慢慢走出疫情的準備。

「走出疫情成定局 不會再逆轉」

面對新一波疫情，張估計99%患者會集中在基層社區醫療機構。他指「我們即將走出這次疫情已成定局，這個趨勢不會再逆轉」。又提醒現今工作重點是對老年人充分保護，包括給予充分藥物治療、建議充分接種疫苗、對該群體形成反向保護等。

（新冠疫情）