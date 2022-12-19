口罩價激增5倍 N95「一罩難求」 水貨亦遭哄搶 季內新成立製造廠近10萬

綜合報道

「第一財經」報道，由於疫情日趨嚴重，民眾對口罩防疫效果有了新認知，N95口罩供不應求，價格亦暴漲。有防疫物資批發商透露，現在要買口罩的話，最少一個都要4元左右，但是目前無現貨，必須排隊等，且「上游原材料漲了7倍，對於未來的到貨狀况也不確定，現在沒有貨，也不知道到時候現貨是哪一個牌子，規格都不一樣」。

各大電商平台搜索N95口罩，結果顯示耳掛式N95口罩平均售價大概在5元左右，按照規格不同，價格也有不同，例每盒50隻口罩售275元，或每盒100隻售470元。有團購品牌甚至開價每盒10隻售70元。不少非醫療口罩、未具有效防護力，甚至是標示不清、來路不明的口罩，也成民眾搶購商品，價格隨之水漲船高。

廠商漲價648.9% 涉「炒口罩」遭查處

內地當局加緊打擊哄抬藥品及防疫用品價格違法行為，浙江紹興諸暨市場監管局早前立案查處一間涉嫌哄抬口罩價格廠商，該廠商所售KN95口罩，本月9天內，售價從每包18.68元漲至139.90元，漲幅達648.9%。截至14日被查獲，已售出7000多包，該網店其餘近20款產品漲幅也平均在200%以上。

「企查查」APP顯示，目前內地經營範圍含「口罩」的企業達92萬多間，其中3年內成立的有超70萬間，3個月內成立的近10萬家。為遏制口罩炒作，國家市場監管總局9日發布《關於涉疫物資價格和競爭秩序提醒告誡書》，要求生產經營者不得違反誠實信用和公平合理原則、不得哄抬物價與詐欺，各級市場監管部門需加強執法檢查。

15日，安徽省市場監管局發布十二條工作提醒，要求電商平台業者落實責任、加強查緝，堅決杜絕平台內經營者發「疫情財」情况出現；山西省工信廳17日則要求電商平台管制每名消費者購買防疫物資的數量。

「界面新聞」報道，四川當局17日印發《做好當前疫情防控緊缺醫療物資生產供應的若干措施》，當中措施包括鼓勵零售藥房和電商平台開展24小時線上線下服務、即時配送藥品；亦支持新冠抗原檢測試劑、治療藥物生產企業加班生產，對相關企業員工發放加班工資。

「九派新聞」報道，針對此前被指當地有藥房銷售溫度計時捆綁賣臨期藥，黑龍江哈爾濱呼蘭區市場監督管理局17日發布有關案件處理結果，涉事藥房在銷售體溫計時，存在捆綁銷售其他藥品行為。依規對藥房負責人強X批評教育和警示告誡，責令藥房停業整改，並行政罰款10萬元。

（新冠疫情）

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