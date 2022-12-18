滬等地中小學恢復網課

澎湃新聞網引述上海市教委宣布，中小學校自周一起，除初三、高三年級外，全部調整為線上教學；幼兒園（含託育機構、託兒所）同日起停止幼兒入園。南京教育局通告，根據目前形勢，結合南京市實際，經研究決定周一開始，除初三、高二、高三年級可自願到校上課外，全部調整為線上教學。停止幼兒入園。《瀟湘晨報》亦報道，長沙多所公立學校宣布，依據學校目前因確診病例停課班級數量（較多）情况，報上級部門批准，周一到本學期期末停止線下教學，全校改為居家網課。

新十條此前指出，沒有疫情的學校要開展正常的線下教學活動；有疫情的學校要精準劃定風險區域，風險區域外仍要保證正常的教學、生活等秩序。

此外，北京教育考試院要求，所有研究生考生自周一開始健康打卡，考前做抗原或核酸檢測。山東的研考亦要求考生提供「考前3天的每日核酸檢測陰性紙質證明」。深圳有居民反映，因被列為密切接觸者，遭社區要求居家隔離，大門貼上封條、安裝監視器。

多地啟「第四針」接種

全國多地近日報告120急救熱線呼叫量激增，河南鶴壁日均受理電話400餘次，較平時增加2.8倍；天津市急救中心每天接電話突破7000個，達到常態化話務量的近3倍；四川綿陽120日均電話接聽量也達到日常的2到3倍。為強化應對疫情衝擊防線，近日，北京多區，杭州、廣州等多地宣布，啓動「第四針」接種。

在美國、德國駐華使領館相繼宣布因疫情而停止常規服務後，俄羅斯駐華大使館昨强調，中國爆發新冠疫情並未影響他們的工作，所有俄駐華外交機構均照常開展工作。

（新冠疫情）