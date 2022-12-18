京醫院零下6℃寒夜排長龍 養老院感染壓力嚴峻

《財經》雜誌昨（17日）報道，上周探訪北京多間醫院，發現位於市中心區、開設有發燒門診的醫院大排長龍。如北京朝陽醫院，發燒門診前搭起一頂頂避寒帳篷，在零下6℃低溫的深夜，仍有大約40多名患者在帳篷裏排隊。為應對看病人潮，通州區的二級醫院新華醫院亦要開設夜間發燒門診。同為二級醫院的朝陽區雙橋醫院則發通知，因醫務短缺，自11日起「紅碼門診」僅日班開診。

報道引用《北京大學學報》2021年刊載的一篇論文數據指，北京市發燒門診醫師共680名，最大單日接診人數2.5萬人。此前該市衛健委披露，12月11日北京市發燒門診接診2.2萬人次，是一周前的16倍；120急救電話12月9日24小時呼入量3.1萬次，達常態時的6倍。各區隨後把發燒門診開到體育館、文化宮，設於朝陽體育館的方艙發燒門診，一天接診至少500人。

打120急救電話 平均要等3小時

疫策調整前 無人通知院舍儲藥

經濟觀察網採訪的多間北京養老機構也面對困境，有機構負責人反映，近期是長者患病高峰期，但撥打120急救電話，平均要等至少3小時才能撥通。有公辦民營的養老院表示，防疫政策調整前，沒有人通知他們提前儲備藥物，目前全院只剩下300個抗原快測試劑，這幾天都在為購買藥品四處奔走。一間連鎖養老院稱，院內出現感染病例，幾名長者也發燒，現在最擔心的就是出現重症長者。

（新冠疫情）