京殮房一格兩屍 殯儀館一凍櫃30屍 喪葬「爆煲」 業界稱屍體一周燒不完

明報記者 王聖辰

京衛健委稱以官方數字為準

美研究料2023中國或逾百萬人染疫亡

本報就以上情况向北京市衛健委查詢，惟對方未正面回覆，僅告知以官方發布數據為準。中國政府至今沒有通報防疫新十條措施後的病亡數字，而根據美國健康指標與評估研究所（IHME）的最新預測，到2023年，中國突然取消防控的措施可能導致超過100萬人死亡。

北京近日涉染疫死亡個案急升，市內醫院太平間、殯儀館等停放處理遺體場所均出現「屍滿為患」情况。中日友好醫院停屍房一工作人員表示，該院殮房存放遺體的冷藏櫃已爆滿，所有屍櫃格位「先到先得」，惟遺體積壓櫃格無法騰空，昨停屍房地面上仍堆放着30具無法冷凍屍體待入櫃。北京大學第三醫院殮房人員亦指，院內所有冷藏櫃早已滿位，目前「連120（急救中心）送來的屍體也無法接收」。北京地壇醫院太平間員工則稱，目前已連院內病亡的遺體都無法接收，全部要另找辦法運移，指醫院停屍房櫃位緊張「全市都是這種情况」。

殯儀館來電不停 跨區直接退回

本報又向北京12間官營殯儀館了解當前遺體火化業務量，被絕大多數工作人員告知，目前均積壓太多遺體未火化，預約排滿要等很久，部分館更拒絕接收非該區遺體送往。懷柔殯儀館一工作人員表示，目前送來火化遺體數量「太多了」、「都排了不知多少人」、「根本接不了新預約」，直言全天「電話就沒停過」。特別的是，其透露很多人都以為該館位置偏遠故特意找來，並指由於該館只得2個焚化爐，積壓過多目前已「排（期）都不讓排」，「市區送來的都直接給退回去了」。

延慶殯儀館工作人員也指，遺體火化要排很久，「什麼時候有爐空出來才能燒」；平谷殯儀館則稱，最早也要等到25日才能接收新的遺體，館方3到4輛專車運送任務已排滿；通州殯儀館更延後，館方指最早也排等30日，如等不及可用私家車自行將屍體運來，指昨「好幾個是這麼拉來的」；房山殯儀館指已「超負荷」，10天內預約都排滿，派車亦要等5天後，直言不接受跨區遺體，「本區的都接不過來」。

喪葬公司收費飈 有方法插隊火化

本報亦向多名北京喪葬產業鏈人士查詢，均指疫情爆發後，喪葬公司收費出現飈漲，目前提供包括及早凍存遺體與火化的服務，報價均在2萬至3萬元（人民幣，下同），較11月僅萬餘元報價翻倍。有業內人士透露，目前全市醫院殮房多屬私人承包，行內可透過關係幫遺體「打尖」存入冷櫃；即使是官營殯儀館，亦「有方法」避過監控插隊提前火化。以延慶殯儀館為例，業內當日就能安排遺體送入，毋須排隊。

相關人士向本報表示，目前各殯儀館24小時不停轉焚燒，如市內較大型的八寶山、東郊等殯儀館，日均能火化300餘人，惟目前仍積壓有2000多具遺體，「一個禮拜都燒不完」。該人士稱，由於大量未凍遺體出現變質，上述兩館早前已緊急購入冷藏貨櫃集中儲藏。

（新冠疫情）

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