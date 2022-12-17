台8.6億向美購艦艇零件

台灣《自由時報》昨引述軍方人士稱，解放軍艦艇今年多次入台周邊海域，有時多達7至8艘次，台軍派各類型艦艇一對一監察，由於出動頻繁，零附件消耗過快，須充分供應。此項軍售案是美國總統拜登今年6月宣布的任內第三度對台軍售。

另據路透社報道，美參議院周四以83票贊成、11票反對，通過總額達8580億美元（約6.68萬億港元）的年度國防授權法案（NDAA）。當中首納對台軍援條款，包括將在未來5年對台提供100億美元（約778億港元）無償軍援等。此前美眾議院已於本月8日通過該法案，待拜登簽署後即生效。

日媒：美明年派官駐台 摸熟官方決策過程

《日本經濟新聞》報道，法案還提及美將於明年9月派官員到台，計劃每年10人，先從經濟、安保部門招募人員，美軍武官亦是招募對象，惟情報機關不在列。參加者平均留台兩年，其中第二年在台行政機關或立法院工作。報道指，美方認為此舉能熟知台決策過程等，有助合作。

台灣國防部昨發稿表達誠摯感謝，稱相關措施有助台軍建軍備戰、確保印太區域的自由開放與和平穩定。台外交部同日表示，對美國會兩院兩黨以此重大立法作為，再次展現對台一致、堅決且強力的支持，表示由衷感謝。