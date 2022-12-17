中央經濟工作會議：明年穩中求進 優先擴消費

會議指出，明年經濟工作要從改善社會心理預期、提振發展信心入手做好工作；要把恢復和擴大消費擺在優先位置，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費；找準關鍵核心技術和零部件薄弱環節，集中優質資源合力攻關，保證產業體系自主可控和安全可靠；加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產，加快前沿技術研發和應用推廣。

至於如何有效防範化解重大經濟金融風險，會議强調確保房地產市場平穩發展，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組並購，有效防範化解優質頭部（龍頭）房企風險，改善資產負債狀况，同時要堅決依法打擊違法犯罪行為；要因城施策，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題；要堅持「房子是用來住、不是用來炒」的定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

化解龍頭房企風險 房地產業因城施策

「針對社會上對我們是否堅持『兩個毫不動搖』的不正確議論，必須亮明態度，毫不含糊。」會議提到，要從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，依法保護民營企業產權和企業家權益。同時要落實好外資企業國民待遇。

會議要求保持必要的財政支出強度，優化組合赤字、專項債、貼息等工具，保障財政可持續和地方政府債務風險可控；貨幣政策要保持流動性合理充裕，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域支持力度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。社會政策要把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置，適時實施漸進式延遲法定退休年齡政策，積極應對人口老齡化少子化。

會議評價今年成績殊為不易，當前經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安。但中國經濟韌性強、潛力大、活力足，明年經濟運行有望總體回升。會議還要求堅決防止出現規模性返貧，着力發展實體經濟，促進大眾創業萬眾創新縱深發展。

至於防疫政策，會議也提到因時因勢優化疫情防控措施，要為外商來華從事貿易投資洽談提供最大程度的便利等。

中共中央總書記習近平在會上發表講話，國務院總理李克強對明年經濟工作作了部署，副總理韓正，以及政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。料接任下屆總理的李強作總結講話。