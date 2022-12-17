北京聞風：中拉互動突顯相互需求 ／文：鍾鳴九

解放軍培訓拉美軍事人才

中國人民大學國際關係學院教授王義桅表示，拉美是全球發展中國家、新興經濟體最集中的地區之一，面臨嚴重的基礎設施赤字。IMF（國際貨幣基金組織）此前在一份報告中專門指出，該地區的基礎設施赤字是擴大經濟活動的障礙，為盡快彌補差距，未來應加大對基建的投入，這一需求正好與中國「一帶一路」倡議相對接。

數據顯示，截至2021年，中國在拉美和加勒比國家累計實施192項基建項目，總投資金額984億美元（約7660億港元），為當地提供逾67.3萬個就業崗位。其中交通基建——包括港口、機場、道路、電動公交等，已成為中國在該地區基建投資的最大板塊，2020至2021年投資佔比約57.66%。觀察人士指，隨着愈來愈多拉美國家加入「一帶一路」倡議，今後中國對拉美基建投資還將進一步增長。

據官方公布的消息，拉美和加勒比國家防務部門和軍隊領導在中拉高級防務論壇表示，期待與中方進一步加強團結協作，推動拉中防務合作不斷取得新進展。分析人士稱，拉美地區部分國家政權不穩、局勢動盪，同時大多數國家都面臨着毒品等非傳統安全問題，需要中國提供防務技術與經驗，而這也是中拉軍事合作的特色，中國人民解放軍國防大學過去承接了拉美國際軍事合作部門主官研討班等課程，培訓了大量軍事人才。

中國需拉美支持應對美國遏制

至於中國對拉美的需求，王義桅認為主要表現在以下方面：在政治上，拉美是維護多邊主義與發展多極化世界的重要力量；在經濟上，拉美擁有豐富資源和巨大市場，與中國經濟互補性明顯；同時，中國也需要拉美國家的理解和支持以更好應對美國的遏制。

值得注意的是，有觀察人士指，從某種程度上說，近年來拉美政治「向左轉」推動了中拉關係的靠近，因此也需要注意拉美國家政治「鐘擺」效應，應對好「向右擺」的可能性。未來中國還應繼續在政黨、經貿、人文等領域與拉美開展多層次的合作，增強雙方關係的穩定性。

文：鍾鳴九