指疫情上升速度超專家預期 曾光：公衛領域願拖後放開時間

梁萬年：防控暴露不足和漏洞

據中新社報道，在《環球時報》年會生命健康分論壇上，國家衛健委疫情應對處置工作專家組組長梁萬年表示，這次疫情防控暴露出一些短板、不足和漏洞。在當前，公共衛生系統需要強化幾方面，包括對病毒的變異監測、不同場景下對疫情形勢的研判、疫苗接種、公眾教育等。

曾光表示，從公共衛生觀點來看，「我們寧願把時間再往後拖一下，比如把疫苗接種再加強一些」。但是中央考慮到經濟發展、社會安定、就業率、國際關係等，需要找到一個平衡點。他稱現在疫情上升速度「出乎公共衛生專家預料」，原因包括變異株的高傳播率、冬天氣候、人群接種第三針的時間已經很久等，不能把原因都歸結於「放開」。

北京大學第六醫院院長陸林表示，目前疫情衝擊波下，即使陽性變陰性，「對於有些人來說，心理衝擊也許不會過去」。他指出，疫情對人類精神健康的影響，保守估計可能達10年至20年左右，呼籲採取措施應對。

張伯禮料2月感染高峰後漸復常

中醫權威專家張伯禮表示，防控政策優化調整後，短期內感染人數會增加，但整體情况在往好的方向發展。他認為1、2月份感染高峰期過後，「到春暖花開時疫情有望進入常態，不會出現大規模感染，人們的工作、生活、學習也將逐步不受影響」。

（新冠疫情）