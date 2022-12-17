兩節返鄉潮 中央促農村保醫療系統 縣增藥儲 鄉擴醫護隊伍 村建檔監測

國家衛健委網站昨日刊出《關於印發加強農村地區新冠肺炎疫情防控和健康服務工作方案的通知》，指出要確保「兩節」期間的返鄉人員和農村常住居民及時獲得基本醫療衛生健康服務，根據疫情狀况、病情輕重、緩急程度等匹配相適應的醫藥保障和健康服務資源，突出重點人群管理，有序疏導診療需求，分類分層分級提供服務。

工作方案就農村疫情防控和健康服務作出多項重點要求（見表），並提醒各級疫情防控機制發揮統籌協調作用，鄉鎮政府、村民委員會亦要落實動員責任，與鄉鎮衛生院、村衛生室加強協作和資訊共享。此外，通過上級醫院派駐醫師、招募近5年內退休醫務人員等方式，快速擴充鄉鎮衛生院醫務人員隊伍，並按服務人口的15至20%人份，加強縣域內必需藥品和抗原檢測試劑盒儲備。

河南醫護取消節假日

醫療系統超負荷運轉，河南「大象新聞」報道，當地醫療系統早已是一級備戰狀態，全省衛生健康系統要求，從現在起至明年3月底取消節假日，各級指揮部醫療救治組實行日調度、日報告，醫療機構分管醫療的院長和醫務部門要24小時在崗值守。此外，基層醫療衛生機構要為高風險人群建立台帳，一旦發現感染和加重傾向，立即作專業處理。家庭醫生團隊要對轄區內6歲以下兒童、孕產婦、65歲以上長者、長期病患者等人群建檔立卡，定期隨訪，於本月20日前基本完成。

「鳳凰Times」發布一篇調查報道，披露農村缺乏醫療資源實際情况相當嚴重，河北有山區縣城的留守獨居老人染疫後，因為沒有藥物，打電話向在外地打工的子女求助。

合肥籲市民分享餘藥 港代購藥服務告急

安徽合肥疫情防控工作會議15日提出，倡導近期有餘藥的市民，分享給親友或其他急需之人。北京非中心城區騎手緊缺，海淀區、豐台區紛紛發出倡議，邀市民參與到外賣配送服務中來；通州區、大興區、順義區也作快遞外賣配送招募。據悉目前淘寶等平台的香港代購藥物服務告急，有從香港乘搭飛機返鄉人員在小紅書接單，每盒退燒藥收30元服務費。

網上近日流傳一篇經中疾控流行病學首席專家吳尊友編審的文章，分析研判本輪疫情可能分三階段：第一階段是城市疫情在12月開始上升蔓延；第二階段是隨着民工返鄉過節，農曆新年後約2至6周出現農村疫情上升；第三階段是年後1至2個月，各地民工返回城市，造成疫情上升。疫情趨勢可能是「北方早於南方、北方持續時間長於南方」。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676