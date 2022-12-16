台灣花蓮6.2級地震 有登山隊遭落石擊傷

根據台灣中央氣象局資訊，地震震央位於花蓮東部海域。在花蓮市和平路、重慶路口的一間飯店磁磚因地震搖框剝落，砸破下方車輛車窗玻璃，所幸未造成人員受傷。有民眾拍下地震當時搖晃畫面，商品因搖晃掉落，因搖晃時間長達數十秒，且愈來愈大，不少民眾往戶外跑出，不敢進入屋內。

南投縣政府消防局在地震發生後表示，一支6人登山隊在距離玉山主峰約500米處遭落石擊中，造成5人受傷，其中1名男子自述右手疼痛及疑似骨折、1名男性頭部外傷、3人傷勢較輕，所幸皆無大礙，可自行走回住宿處排雲山莊，消防局派11人上山接駁救助。玉山國家公園管理處呼籲，地震後登山請戴頭盔，若登山者能更改行程，建議暫時不要進入地質不穩山區，降低遭落石砸傷風險。

福建沿海同感震動

台鐵部分路段慢速行駛，派員巡檢軌道狀况。桃園大眾捷運公司表示，地震共影響15列車、約1150名旅客。經濟部稱天然氣、供水也正常。

另據中新社報道，地震發生時，福州市區明顯晃動，持續了10餘秒。有泉州市民陳賀說，在位於市區高層建築的辦公室中感受到明顯震感，吊頂和桌椅都在搖晃。