周世鋒出獄發萬言書 促平反709查傅孫餘黨

內地當局在2015年7月9日起發動面向全國25省、總計超過300名律師或維權人士的大抓捕行動，包括原北京鋒銳律師事務所主任周世鋒在內，多人先後因「顛覆國家政權罪」遭判刑3至8年不等。周世鋒在坐監7年後，今年9月底獲釋。

周世鋒在題為〈709特大事件真相〉的萬言書中，自陳遭迫害的原因包括曾成功為前《德國時代周報》北京分社記者助理張淼辯護，因此得罪「傅孫政治團伙」；而他的律師事務所曾舉報過司法局的不法情事，且自2007年起，長年為訪民申冤、代理多起知名維權官司，都曾遭「傅孫政治團伙」攻擊為炒作熱點事件，或因此遭到報復。

控警偽證 遭竄改言論成定罪核心證據

他還指控警方偽證，把他在一場朋友餐會中講的「國民黨就分化了」言論，在詢問筆錄竄改為「中國共產黨就分化了」，法院以此作為他「顛覆國家政權」定罪的核心證據。

周世鋒還於文中表示，公安處理709案手法違背中央最高層指示，「國家主席習近平兩次批示，只要沒有造成嚴重危害，一律從寬處理，意思明確，要求放人」，但辦案公安曾當面對他兩度坦承，709案律師不構成犯罪，也未違法，但欲加之罪，何患無詞。

稱習要求放人 公安違指示

美國之音引述匿名知情人士說，周世鋒深信辦案公安上級領導就是傅孫團伙，「他們（當時）壟斷中國政法資源和權力，打着法律旗號、假借法律名義，實則踐踏法律」，製造震驚世界的709冤案。

該知情人士說，周世鋒寫完萬言書後，打算向最高權力機關全國人大舉報傅孫團伙的罔法惡行。雖然傅政華和孫力軍兩人因受賄，皆已分別被判處死緩，但周世鋒認為，他們的餘毒流黨仍掌握着司法權或把持公檢法，違法違憲和違反黨紀的行為應該被揪舉出來，一一伏法。他表示，周世鋒呼籲中共中央和中紀委，成立特大冤假錯案領導小組，調查平反709案。