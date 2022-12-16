劉鶴：內房是支柱產業 正考慮新舉措撐樓市

稱對明年中國經濟好轉極有信心

第五輪中國－歐盟工商領袖和前高官對話昨以視像方式舉行，劉鶴發表書面致辭。新華社引述劉鶴指出，「對於明年中國經濟實現整體性好轉，我們極有信心」，並着重提及房地產業發展問題。

目前正值「房住不炒」精神提出6周年（2016年12月14日至16日的中央經濟工作會議提出），劉鶴昨有關說法，令外界關注據信近日召開的本年度中央經濟工作會議，會否推出新的房地產業積極政策。

SARS後首提內房為支柱 08年再提

內地首次確認房地產行業支柱產業的地位，是在2003年SARS疫情爆發後，為提振疫後經濟而提出；之後房地產過熱，該說法被淡化。2008年金融危機後，國家再提房地產行業的支柱地位，隨後出現嚴重泡沫。新冠疫情爆發後，內地房地產面臨崩潰險象，2021年底國家發改委又重提「房地產是支柱產業」。

在昨日的致辭中，劉鶴還表示，貿易投資合作是中歐之間最緊密的利益紐帶。中歐投資協定歷時7年完成談判，成果來之不易，相信雙方有足夠的智慧找到繼續推進的辦法。

對話會上，中方代表認為，經濟增長是當前中歐共同關注的重點議題，雙方要共同確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠。歐方代表表示，雙方要保持歐中長期健康穩定的經貿關係，繼續保持目前穩中有增勢頭。