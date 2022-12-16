川實習醫疑染疫被迫返工猝死

有自稱知情網民稱死者23歲陳家輝，本科畢業於山西醫科大學，被保送到四川大學華西臨床醫學院讀碩士研究生，生前在該院兒科外科進行住院醫師規範培訓。

院方前天稱，陳姓學生13日下班後，晚上在寢室突發疾病暈倒，後被送入該院急診科，初步診斷為心源性疾病引發呼吸心跳驟停，於深切治療部搶救，網傳「發燒3天仍返工」內容不實。至昨凌晨，院方再發通報，確認該生已於前晚10時許去世，又指其父母不同意屍檢，遺體隨即運往殯儀館。

該生所在華西醫院11日曾爆發示威活動，駐院實習醫生們要求同工同酬。網傳影片顯示，當晚約300名學生於校內遊行，抗議院方要求學生高強度工作、不準請假；同工不同酬，碩士生人工僅1000元人民幣；同工的醫生月薪卻過萬元。

網傳武漢確診生高燒休克亡

網傳湖北武漢的中南民族大學昨亦現確診生死亡事件。一名獨留寢室學生因中招，高燒不退致休克，宿管發現時已死亡。該生詳細身份未知，網上有傳其正攻考研究生。