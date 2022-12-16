新版診療方案將出 鍾南山倡改稱新冠感冒

鍾南山又指出坊間有關「早也陽（感染）晚也陽，不如早點大家陽」的想法不正確，因為「大家陽」會影響工作、生活秩序，而且短時間大規模感染有可能導致新的變異株出現。至於網上流傳Omicron變異株在中國「北強南弱」的說法，他表示廣州等地主要是BA.5.2，北京等地主要是BF.7，總體來看兩種毒株沒有明顯差異。中醫權威專家張伯禮則指出，北京感染者數量比其他城市多，除了人口密度大，還因為BF.7毒株比其他變異株具有更強的傳染性和免疫逃逸能力。

稱「大家陽」或惹新變異株

北京為了應付大量發燒患者，已在各區體育館開設方艙發燒門診，繼前日西城區、朝陽區之後，石景山區、豐台區昨也分別啓用體育館發燒門診，東城區則在工人文化宮開診，為16至65歲發燒患者診症開藥。上海也加强發燒門診擴充，其中，龍華醫院騰出獨立樓棟，專門接受陽性發燒患者。