漳州曝「通關」時間表 閩官稱國務院指示 風險漁船民當入境者管理 下周「2+3」 明年1．9起「0+3」

明報記者 王聖辰

據《閩南日報》消息，漳州前天發布《關於進一步優化防海上疫情輸入措施 做好漁業安全生產工作的通知》，文件提出10條措施，當中要求將對接觸境外或高風險地區船舶和人員的漁船民，按照海外入境人員來進行管控。本月19日起，放寬為「2天集中隔離+3天居家隔離」，其間禁外出，集中隔離第1、2天和居家隔離第1、3天做核酸檢測；明年1月9日起，再放寬為僅「3天居家隔離」，禁外出的第1、3天做核酸。

海漁局優化防海上疫情輸入措施

該通知將當地風險漁船民類比「海外入境人員」的措辭，引發外界判斷，等於間接證實將有「2+3」和「0+3」入境隔離政策調整。漳州市衛建委工作人員向本報表示，當地今次措施是由漳州市海洋與漁業局籌備並推出。該海漁局一名分管海上防疫協調工作的林姓調研員向本報稱，該通知是對當地出海作業漁船民群體的防疫鬆綁。

官強調無任何加碼減碼

據介紹，漳州船隻及漁民由於作業需要，常與港澳台、外國的船隻人員有海上接觸或交易，當局此前一直將該群體視為「高風險外溢人員」管控，透過監控平台監測位置，發現境內外船隻接觸後，會對相關人員實施落地檢、按屬地轉運隔離等措施，目前執行的是「5+3」隔離方案。

該林姓官員强調，漳州今次出台新政，完全是跟從國務院聯防聯控機制近日一份文件的指引，「我們沒有任何加碼或減碼」，指12月19日和明年1月19日這兩個時間點，以及對應的「2+3」和「0+3」方案，均與該份國務院文件上的內容「完全一致」，又稱因漳州市領導重視海上防疫工作，跟隨了文件精神推出今次措施，福建省內包括福州、廈門、泉州等其他地方尚未有相關安排。

與網傳文件脗合 閩海漁局未覆

該官員稱自己「記不住文件號」，惟透露文件名為《關於海外入境人員疫情防控措施的通知》，是國務院防疫新十條措施12月7日出台後，新近才推出的。目前網絡上無法檢索到關於該文件的官方消息和公開報道。社交媒體上此前流傳一張「新華社發布《關於海外入境人員疫情防控措施的通知》」的報道截圖，顯示的文件名稱和兩階段鬆綁方案、生效時間等內容，皆與該官員所講脗合，但很多網民對該截圖真實性存疑。本報亦就此事致電福建省海漁局查詢，惟電話始終無人接聽。

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