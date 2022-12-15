北京闢體育館設方艙發燒門診

國務院：保就醫用藥是當務之急

門診分流分級 不得拒診

國務院聯防聯控機制昨日召開記者會，指出當務之急是保障好群眾的就醫用藥，各地醫院分類收症，在門診設定核酸陰性、陽性診療區域，急症室則增設緩衝區域接收沒有核酸陰性證明病人，强調不得拒診。

記者會還表示，要加快推進新冠疫苗接種，特別是加強免疫接種。近日已印發方案，部署在高風險人群、60歲以上長者等人群中開展第二劑次加強免疫（即第四針）接種。

內地加強針接種率仍偏低，國家疾控局衛生免疫司司長夏剛透露，截至前天，內地總人口90.37%完成全程接種，58.3%完成加強免疫接種。其中，80歲以上僅66.4%完成全程接種，42.35%打了加强針。

對於各地爆發「醫療擠兌」問題，國家衛健委醫政司長焦雅輝說，近期發燒門診的診療供需矛盾比較突出，但普通門診和住院的醫療服務需求增速比較緩慢。已要求各地醫療機構開設或增設發燒門診，並通過推動分級診療、互聯網醫療服務、改善就醫流程等。

80歲以上加强針接種四成二

記者會也表示，千方百計推動醫藥企業迅速穩產達產，擴能擴產；並指導各地制訂工作方案，優先保障醫療機構、養老院等重點場所藥品供應。北京中醫醫院院長劉清泉稱，治療新冠Omicron感染不只局限於幾種藥物，治療感冒的中成藥有上百種，選擇的藥物實際上是非常廣泛的。

另據「央視新聞」報道，北京5家大型藥品批發企業24小時進出庫，目前已經配備抗疫物資500餘種。上海防控小組昨強調把工作重心投向醫療救治儲備和基層力量夯實上，維護正常就醫秩序。

（新冠疫情）