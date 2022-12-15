市民憂中招 京城變「驚城」

員工多染疫食肆紛關 京民似自發封城

據《紐約時報》報道，北京居民意識到新冠病毒首次不受限制地、迅速地傳播，形容北京「不是封城，勝似封城」。由於太多員工感染，食肆紛紛關門，開張也沒有生意，就算有人下單買外賣，也沒有足夠未感染的送餐員。

國家郵政局前日調度北京市郵政管理局和各快遞企業總部，強調全力以赴保障首都速遞暢通。要推動企業營業網點應開盡開，人員應返崗盡返崗，優先做好藥品和生活必需品的投遞。

百度疫情指數：京冀熱度降 或迎拐點

「百度APP」最新上線的百度疫情指數顯示，北方多個城市的疫情指數增速趨緩，北京12日開始出現下降，尤其保定、邢台更多日連降，或迎來拐點。該指數包括「疫情搜尋」、「健康問診」兩大指標。

網上知名大數據研究專家「chenqin」也公布基於搜索數據的演算法，參考台灣香港日本情况，預測內地城市疫情峰值。12日的推算結果是，北京將在12月15日達到峰值，廣州是在12月24日，深圳、上海的峰值則分別在1月1日、6日到來。

（新冠疫情）