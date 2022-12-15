豫村鎮醫藥緊牀位乏 川實習醫染疫當值病危

基層衛生院難應付重症

籲患者「病情加重去大院」

神垕鎮一名59歲新冠患者金英（化名）12日高燒39.5℃，沒有退燒藥吃，隔日到當地衛生院求醫，因就診人數眾多，排隊5個小時仍未能看病。該衛生院只有18名執業醫師，20名護理人員，99張牀位，而全鎮有7.3萬常住人口。衛生院醫生說，他們只能給患者開點布洛芬等退燒藥，若病情加重，患者要想辦法去禹州、鄭州的大醫院就診。

都市網民社媒授「下鄉搶藥」經驗

定位異地鄉村 騎手代購寄回

與此同時，有大城市網民在社交平台分享「下鄉搶藥」成功經驗。據「澎湃新聞」報道，有網民在社交媒體「小紅書」上發布「異地購藥攻略」影片，教導網民把代購平台定位到廣西、新疆等地，就能搶購到當地縣城藥房的布洛芬、連花清瘟等防疫藥品，隨後可讓配送員寄回所在地。相關短片因遭大量舉報而被下架。

華西醫學院爆「同工同酬」示威

民衆求醫問藥無門，醫護也面臨極大壓力，還要帶病當值。近日爆發駐院實習醫生示威要求「同工同酬」的四川大學華西臨牀醫學院，昨日傳出23歲陳姓碩士研究生染疫後猝死崗位的消息。校方昨回應稱陳同學目前病情危重，正在搶救；但未提及陳是否感染新冠。通報稱，陳13日下午離開醫院後，因不適到急症室求診，取藥後回宿舍休息，當晚突然暈倒送院，初步診斷為心源性疾病引發的呼吸心跳驟停。

（新冠疫情）