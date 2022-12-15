京疫風暴吹散多個記招 疫情數據反降被質失真 無症狀停報 衛健委：無法掌握實數

目前北京全市均處於常態防控，無風險區域，惟實際疫情嚴峻。中央社報道，清華大學、北京大學5天就各有10多名退休教職員去世，北京近日還出現停屍冰櫃、焚化爐服務不足情况，八寶山殯儀館外路邊有運屍車入夜後排隊等候進入。

清華北大一周各逾10退休教員逝

胡錫進：見證最猛烈病毒傳播

身在北京的《環球時報》前總編輯胡錫進昨撰文指出，現在北京是疫情「震央」，「陽」的速度驚人，「我相信這裏見證的肯定是新冠疫情爆發以來全世界呈現的最猛烈的病毒傳播速度之一」。胡錫進認為，如果北京能扛過去，大多數地方應該都不會成問題。他呼籲有囤藥的北京居民，若有剩餘請一定注意身邊有無朋友缺藥，及時、主動伸出援手。

胡錫進日前曾公開質疑國家衛健委公布的感染數據失真，建議「乾脆不報了」，否則損害公信力，有關言論持續引起討論。

國家衛健委昨通報，前天內地新增2249宗確診病例，目前有150宗重症病例留醫。本報發現，官媒新華社從本月10日起就不再轉發衛健委的疫情數據，中新社昨也跟進不轉發。

國家衛健委昨發布最新感染者數據時指出，由於核酸檢測實施「願檢盡檢」，很多無症狀感染者不再參與核酸檢測，無法準確掌握實際數量，即日起不再公布無症狀感染者數據。據發布紀錄，國家衛健委自2020年3月31起每日公布無症狀感染者數字。

專家：核酸總量降 快測資料未納

致報告染疫數據少

「環球網」引述中國疾控中心專家李群解釋，這主要是防控措施進一步調整優化後，不再按行政區展開全員核酸檢測的原因，全國核酸篩查人數總量下降，醫療機構報告感染者數據相應減少。其次是無症狀感染者、輕症患者，特別是自測抗原陽性人員居家治療，毋須去醫療機構就診，相關資料無法納入醫療機構填報數據中。

疫情升溫之下，國台辦昨原定舉行例行記者會，惟臨時通告稱根據北京市當前疫情形勢和工作安排，決定取消記招。這是繼上月30日後，國台辦再次因北京疫情原因取消記者會。至於接下來12月底的記者會是否恢復，考驗北京疫情應變能力。

彭博：中央經濟工作會議如期

此外，國家統計局網站昨公告取消原定於12月15日上午10時舉行的11月份國民經濟運行情况新聞發布會，改為網絡發布。根據日程表，今日將發布11月份國民經濟運行情况新聞稿、規模以上工業生產月度報告、固定資產投資（不含農戶）月度報告、房地產開發和銷售情况月度報告、社會消費品零售總額月度報告、能源生產情况月度報告，同時發布工業生產、固定資產投資、社會消費品零售領域的解讀稿。盛傳受疫情影響推遲的中央經濟工作會議，彭博社昨引述消息稱計劃今日如期舉行。去年的中央經濟工作會議於12月8日至10日召開。

綜合報道

（新冠疫情）

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