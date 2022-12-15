胡春華晤伊朗總統 強調支持維護主權

胡春華向萊希總統轉達中國國家主席習近平的親切問候和良好祝願。他表示，中方願同伊方一道，認真落實好兩國元首達成的重要共識，共同努力推進中伊全面合作計劃落實，推動兩國務實合作不斷取得新進展。

新華社轉述萊希稱，伊中傳統友好，兩國關係具有重要戰略意義。無論國際和地區形勢如何變化，伊方都將堅定致力於深化兩國全面戰略伙伴關係。伊方始終是中國值得信賴的伙伴，願同中方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。

國家主席習近平上周在沙特阿拉伯出席中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，會後發表的聯合聲明除了提到伊朗核問題，還強調海灣阿拉伯國家和伊朗間的關係應尊重國家獨立、主權和領土完整；支持阿聯酋進行雙邊談判，根據國際法理解決三島（大通布、小通布、阿布穆薩）問題。

三島位處霍爾木兹海峽，伊朗目前控制三島並拒絕就此與阿聯酋舉行談判或對話。針對中海聯合聲明，伊朗外交部聲明表示「驚訝」，該國外交部官員10日召見中國駐伊朗大使常華表達「強烈不滿」。

中央社報道，伊朗媒體也紛紛發文回應，伊朗《希望日報》（Arman Daily）11日更以〈台獨是合法權利〉為頭版報道，稱中國持續強力壓制台灣人民的「獨立權利」，且民意調查顯示，大部分台灣民眾反對中國的「一國兩制」。

（綜合報道）