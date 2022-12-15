專家：賴當選機率最大 鋪路2024角逐總統

2019年時，民進黨內總統初選，蔡英文打出「拖延牌」，初時民調領先的賴清德最終落敗。鈕則勳說，當年英系人馬主導了民進黨中央的初選制度，今次賴清德若當選主席，可為2024年參選排清路障。他表示，「後蔡英文時代」將要來臨，賴清德上位「定於一尊」的機會愈來愈高。雖然蔡英文身邊還有鄭文燦和陳建仁，但二人能量無法與賴匹敵；加之鄭文燦輔選失敗，又陷入論文抄襲風波，若想和賴清德較勁黨主席，勝率也相對較低。

蔡英文內閣任命權牽制

不過鈕則勳指出，蔡英文任命鄭文燦組閣的機會很高，可以此牽制賴清德黨權。「若鄭文燦組閣，一定會組一個『中壯內閣』，比如現任縣市長基隆林右昌、屏東潘孟安，林佳龍雖然參選新北市長落敗，但應該也會入選」。中壯內閣的優勢在於區隔國民黨高層中央的傳統老派，而如果內閣在半年內做出政績，英系人馬又可重拾能量，亦能夠爭取到中間選民和年輕族群，對賴形成掣肘。

明報記者 劉曉宇