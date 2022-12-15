台副總統賴清德 參選民進黨主席 倘當選 將穩政局贏信任廣納才守台灣

賴清德日前宣布參選民進黨主席，但因確診新冠仍在隔離。中央社報道指，鄭麗君昨日上午11時前往民進黨中央黨部，代賴清德進行參選登記。

確診新冠隔離中 鄭麗君代登記

鄭麗君並代為轉達賴清德未來希望完成的4項工作。第一，重整旗鼓協助穩定政局。民進黨要在最短時間調整步伐，檢討反省重新出發，繼續成為推動台灣向前的動力。第二，檢討贏回人民信任。民進黨會積極了解各界的指教，秉持民主開放精神，追求多元價值，擴大黨與社會連結，與青年世代對話，讓推動的政策更完善，更貼近人民需求；實現公義，擴大人民的支持及信任。

第三，納才引領創新進步。民進黨將以公平機制，讓更多有才能的人為台灣貢獻專業，促進跨世代交流合作，一起投入黨務革新，面對台灣未來不同挑戰；也要與不同領域、中央及地方的參政人才一起為台灣打拼。第四，守護台灣，促進民主和平繁榮。面對區域內威權主義擴張、疫後民生經濟振興等長遠工程，民進黨身為執政黨，會和執政團隊合作，凝聚最大社會力量，共同提升台灣的韌性和實力；深化台灣民主，維護區域和平，促進台灣繁榮與進步。

曾自稱「務實台獨工作者」 續蔡英文四個堅持

賴清德台獨立場鮮明，曾自稱「務實的台獨工作者」，隨着參選總統之路清晰，外界日趨關注其涉兩岸言論，甚至對2024年之後的兩岸路線規劃。上月外訪時，賴清德表示會延續總統蔡英文的「四個堅持」兩岸路線，強調「台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識」。

鄭麗君昨轉述賴清德強調，期盼與廣大人民攜手努力，讓民進黨蛻變成更好的政黨，為台灣帶來長遠的願景，成為一個持續推動台灣向前、正向積極的力量，更值得人民信賴、託付的政黨，持續壯大台灣。

代主席陳其邁：新主席擔改革反省責任

目前兼任民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁昨受訪表示，人民在看民進黨面對選舉挫敗如何改革反省，新主席上任也將承擔此責任。「有錯或做得不好都必須要改正，人民也會關注民進黨反省和改革力道，更重要的是對2024年總統選舉，有反省才有進步，才會有未來的勝選」。

民進黨九合一選舉挫敗，台灣總統蔡英文於投開票日（11月26日）當晚辭去黨主席以示負責。黨主席補選明年1月15日投票。