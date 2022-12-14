6高校駐院醫學生抗議：同工不同酬 前線無支援

中央社報道，南昌大學江西醫學院專業型碩士生聚集抗議，不滿每個月僅1000元（人民幣，下同）的微薄「規範化培訓」（駐院實習）醫生收入，臨牀雜務卻繁重不堪。江蘇徐州醫科大學的研究生則不滿附設醫院要求他們到防疫最前線，卻連N95口罩也不給，有學生因而感染，甚至遭醫院扣薪。昆明醫科大學附屬第一醫院（雲大醫院）研究生的聚集，則是抗議院方不給他們放假及不發工資與口罩，還得做最苦最累的班。

返鄉專案朝令夕改 校方允解決

至於四川南充市的川北醫學院和江蘇省人民醫院（南京醫科大學第一附屬醫院）的研究生，也因為抗議同工不同酬及不滿校方返鄉專案的規劃，同樣在12日晚間聚集抗爭。另外，福州大學則因學生不滿校方公布的返鄉專案「說變就變」，於同日晚間聚集在操場抗議。

各大學的抗議活動未演變成衝突，有大學同意學生返鄉，亦有校方承諾研究解決方法以安撫學生，並稱薪酬問題需教育部統一處理。昆明醫科大學黨委書記昨稱學生反映的問題不完全屬實，學校已做出解決方案；至於網傳一名抗議學生被保安鎖喉制服帶走，他稱那人非學生，是社會閒雜人員。