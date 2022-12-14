拘3人查收錢舉白紙 穗控尋釁滋事禁保釋

【明報專訊】內地多地上月底出現哀悼烏市大火死難者及抗議清零政策的集會示威。廣州警方本月初上門帶走數十名參與者，其中3人仍未獲釋，據悉有人被指控「尋釁滋事」。知情人士近日指出，辦案人員的問話主要涉及「是否境外勢力」、「是否收錢舉白紙」等。
悼烏市大火集會在上月底蔓延全國多市，廣州市海珠廣場在11月27日當晚亦有響應。於12月4日至5日，數十名曾到過海珠廣場的年輕人被帶走，其中多公益人士、藝術工作者等，大部分扣留一日後獲釋，目前有3人被立案。
逾10便衣警賺門 搜電子設備口頭傳喚
一名仍被拘留的是25歲的公益青年楊紫荊（又名「點心」，小圖）。知情人士稱，她本月4日晚上，被一名便衣以「查水表」賺門，十多名警察和便衣進入其居所，明確表示與海珠廣場事件有關。警員其間搜走室內的電子設備，現場口頭傳喚，至今扣留在廣州越秀區北京路派出所。
警方禁會見 律師：若至檢院批捕料將入罪
楊紫荊母親高女士對本報表示，日前她與律師分別到派出所，但均無法會見，到目前為止「只送進了1件毛衣」。據她取得的拘留通知書，女兒涉尋釁滋事罪，「我說我想了解案情，民警說不能。律師要求會見也不能見，具體誰辦案也不說。」楊母又指，拘留通知書上明確列明，楊已被關押在看守所，但女兒仍在派出所，超過了拘留後及時送看守所的法定期限，「民警說是疫情原因，還要等幾天送看守所。」律師日前申請取保候審，但公安局9日回覆「不符合相關條件」。據不願具名的律師界人士指出，公安有權拘留30天，檢察院可在之後7天內批准逮捕，「若走到批捕這步，就很難放人，入罪的可能性很高」。
警問話涉「是否境外勢力」 京滬亦有被捕
知情人士稱，除了楊紫荊，廣州目前還有兩人被立案。「能夠回來的，有的人被收走了電子設備，有的人能拿回，但都比較擔心是否安全，因此也不敢講話。」該知情人士說，據被帶走問話的廣州青年反映，辦案人員問話的內容主要涉及「是不是境外勢力、NGO（非政府組織），是不是收錢舉白紙，顯然他們不相信這是自發的行動」。警方還根據被調查人員的手機電腦通話紀錄，找到更多人叫去問話。
另外，11月27日北京亮馬河集會發生後兩天，當地警方也陸續上門找人問話。當晚參與集會的女生K表示，第二日已有公安來敲門了解情况，「詢問有沒有組織者、誰通知你去的，他們估計認為事情不可能憑空發生」。K稱，當晚大家一開始是喊口號、擺放鮮花等，後因警方驅散變成了邊遊行邊喊口號、唱歌等，「整體氣氛較輕鬆，有點像音樂節的感覺」。警察也只站在旁邊，未發生激烈衝突。K表示，從身邊情况看，北京警方筆錄問話的態度較溫和，料與現場氛圍有關。
一名協助被拘人士的律師向本報表示，收到過包括行政拘留、刑事拘留的諮詢，多來自京滬穗。據對方提供的拘留通知書，上海也有青年被以尋釁滋事罪拘留。