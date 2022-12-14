拘3人查收錢舉白紙 穗控尋釁滋事禁保釋

悼烏市大火集會在上月底蔓延全國多市，廣州市海珠廣場在11月27日當晚亦有響應。於12月4日至5日，數十名曾到過海珠廣場的年輕人被帶走，其中多公益人士、藝術工作者等，大部分扣留一日後獲釋，目前有3人被立案。

逾10便衣警賺門 搜電子設備口頭傳喚

一名仍被拘留的是25歲的公益青年楊紫荊（又名「點心」，小圖）。知情人士稱，她本月4日晚上，被一名便衣以「查水表」賺門，十多名警察和便衣進入其居所，明確表示與海珠廣場事件有關。警員其間搜走室內的電子設備，現場口頭傳喚，至今扣留在廣州越秀區北京路派出所。

警方禁會見 律師：若至檢院批捕料將入罪

楊紫荊母親高女士對本報表示，日前她與律師分別到派出所，但均無法會見，到目前為止「只送進了1件毛衣」。據她取得的拘留通知書，女兒涉尋釁滋事罪，「我說我想了解案情，民警說不能。律師要求會見也不能見，具體誰辦案也不說。」楊母又指，拘留通知書上明確列明，楊已被關押在看守所，但女兒仍在派出所，超過了拘留後及時送看守所的法定期限，「民警說是疫情原因，還要等幾天送看守所。」律師日前申請取保候審，但公安局9日回覆「不符合相關條件」。據不願具名的律師界人士指出，公安有權拘留30天，檢察院可在之後7天內批准逮捕，「若走到批捕這步，就很難放人，入罪的可能性很高」。

警問話涉「是否境外勢力」 京滬亦有被捕

知情人士稱，除了楊紫荊，廣州目前還有兩人被立案。「能夠回來的，有的人被收走了電子設備，有的人能拿回，但都比較擔心是否安全，因此也不敢講話。」該知情人士說，據被帶走問話的廣州青年反映，辦案人員問話的內容主要涉及「是不是境外勢力、NGO（非政府組織），是不是收錢舉白紙，顯然他們不相信這是自發的行動」。警方還根據被調查人員的手機電腦通話紀錄，找到更多人叫去問話。

另外，11月27日北京亮馬河集會發生後兩天，當地警方也陸續上門找人問話。當晚參與集會的女生K表示，第二日已有公安來敲門了解情况，「詢問有沒有組織者、誰通知你去的，他們估計認為事情不可能憑空發生」。K稱，當晚大家一開始是喊口號、擺放鮮花等，後因警方驅散變成了邊遊行邊喊口號、唱歌等，「整體氣氛較輕鬆，有點像音樂節的感覺」。警察也只站在旁邊，未發生激烈衝突。K表示，從身邊情况看，北京警方筆錄問話的態度較溫和，料與現場氛圍有關。

一名協助被拘人士的律師向本報表示，收到過包括行政拘留、刑事拘留的諮詢，多來自京滬穗。據對方提供的拘留通知書，上海也有青年被以尋釁滋事罪拘留。

明報記者