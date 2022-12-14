南京大屠殺死難者國家公祭 多地紀念

今年是侵華日軍南京大屠殺事件85周年，出席公祭日的領導人是正國級的中共中央政治局常委蔡奇，中央政法委書記陳文清主持儀式。

根據「央視新聞」報道，蔡奇強調隆重舉行國家公祭儀式，是宣示中國人民牢記歷史、不忘過去，珍愛和平、開創未來的堅定立場，「歷史的苦難不能忘記，前進的腳步永不停息」。

全國多地舉行公祭日紀念活動，遼寧瀋陽「九·一八」歷史博物館、吉林磐石抗日鬥爭紀念館、北京中國人民抗日戰爭紀念館、湖南芷江中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館，以及福建長汀、安徽霍邱、江西南昌、重慶璧山等地，都有各種形式悼念和主題教育活動。

政總舉行公祭儀式 李家超率眾問責官員參與

在香港政府總部舉行的公祭儀式，特首李家超率一眾問責官員參與，現場圖片可見前特首梁振英及林鄭月娥亦有出席。李家超指透過昨日的儀式向死難者致以最崇高敬意，亦要藉此機會，表明中國人民堅決維護國家主權、領土完整和世界和平的堅定立場。

2014年2月全國人大常委會決定設立南京大屠殺死難者國家公祭日，昨是第九個公祭日。人民日報旗下海外網發表評論，稱舉國上下同悼死難同胞，是為了銘記歷史，更是為了珍惜和維護來之不易的和平；中日關係發展，必須以史為鑑，才能夠面向未來。

（央視網）