輝瑞特效藥放開預售 購買須憑核酸抗原處方

網民嘆2980元一盒「吃不起」

國產阿茲夫定同開售每樽330元

國家藥監局年初應急審評審批，附條件批准Paxlovid進口註冊。對於Paxlovid價格，內地網民紛稱「吃不起」，也有不少左派人士稱西方資本家陰謀終於得逞，推動中國放開防控是為了賣藥。同時，國產新冠口服藥阿茲夫定昨也確認開售，將在互聯網發燒門診通過線上開具處方後購買，售價每樽330元。

內地不斷放開管控，上海昨起全市疫情風險區「清零」，實施常態化防控措施。不過，隨着感染人數攀升，以及多地推出口罩令，快測盒、退燒藥及口罩等在各地斷貨。

快測口罩退燒藥斷貨 京民：身邊幾乎全陽

廣州居民陳先生對本報表示，昨到藥房買退燒藥，商家稱沒貨，「早上來了一批，兩分鐘就賣光了」。北京李先生則說，這幾天都買不到藥，「身邊認識的幾乎全陽了」。家住河南洛陽的楊小姐稱當地買不到快測試劑盒，「問了三個省也買不到」，她向香港友人求助代購，「想要一千個快測」。香港近日出現搶購潮，有藥房店員稱有不少顧客是為內地親友買藥。

（新冠疫情）