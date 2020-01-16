輕症醫護須留崗 曾光：輕傷不下火線 「風暴來得太快」 京醫院一日逾700職工陽性

據醫療健康產業智庫自媒體「八點健聞」周一（12日）披露，近兩周以來，北京眾多醫院感染的醫護人數從幾十人飆升至幾百人。北京某三級甲等綜合醫院（最高等級醫院）工作人員透露，僅一天之內，他所在的醫院便驗出700多名醫護新冠病毒陽性，部分專科近乎全員中招，最后只能留一名醫生堅守科室。

保80%到崗率 有醫院召離退休醫護返崗

為保障接診，北京部分醫院上周三（7日）起已自行取消院內醫護核酸檢測。網傳上周五（9日）的北京市醫療工作保障會議，要求醫務人員不再驗核酸、不判定密切接觸者，除發燒症狀重的醫護人員安排輪休外，其他無症狀的安排在相應崗位工作，保證80%到崗率。

中疾控前首席科學家曾光證實了這一消息。「澎湃新聞」昨引述曾光表示，在病人大量增加的情况下，北京市出台緊急應對措施，醫護人員中無症狀感染、輕症患者堅持上崗。「疫情風暴來得太快，醫護人員被感染的不在少數，如何保證醫院的正常運轉成為焦點問題」。他形容輕症醫護堅持上崗，如同戰爭時期「輕傷不下火線」，只有這樣才能保障發燒門診24小時運行，做好中、重度患者的診療和搶救工作。

問及輕症醫會否增播疫風險

曾光：不上崗病人難就醫 問題更大

曾光還透露，北京有的醫院已經號召65歲以下的離退休醫護人員返崗，「特殊時期需要拿出應急措施，不能按部就班」。對於輕症醫護上崗會否增加免疫能力較弱的病人感染風險，他表示「目前如果不上崗，病人會都進不了醫院，造成更大的問題」。

首都醫療系統受衝擊情况，是全國縮影。「八點健聞」報道，在距離北京不遠的河北保定一家二級醫院裏，三分之一醫護已經陽性，三分之一出現症狀只待檢測確定，剩下最後三分之一苦苦支撐整座醫院運轉。

國務院聯防聯控機制昨再度召開記者會，強調長者為首要預防對象，望減少外出，若症狀加重則需就醫。國家衛健委昨通報，周一報告新增7298宗新冠病毒本土個案。防疫新十條推出後，多地不再強制要求上報新增個案，抗原快測亦不納入病例報告，致疫情數據持續下跌。本報留意到，自12月10日起，新華社已不再轉載國家衛健委每日疫情數據。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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