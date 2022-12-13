不滿中海聲明涉爭議島嶼 伊朗召華大使

胡春華訪伊 外交部：非針對第三方

聯合聲明談及伊朗與阿聯酋在霍爾姆斯海峽中具有主權爭議的3個島嶼—大通布、小通布和阿布穆薩島。聲明指出，雙方領導人支持談判和平解決3島問題的倡議和努力，與伊朗拒絕談判的立場成對比。英國軍隊1971年從中東地區撤軍後，伊朗一直實際佔領這3個島嶼。

聲明同涉伊核計劃 伊稱驚訝

伊朗外長侯賽因·阿米爾-阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）在Twitter發文稱，3島是「伊朗領土不可分割的部分」，德黑蘭會毫不猶豫捍衛領土完整。聲明還對伊朗核計劃等問題表達看法，強調地區國家參與全面對話的重要性。伊朗外交部發言人表示，聲明中有關伊朗的條款令人「驚訝」。

中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會表示，海合會國家和伊朗都是中國的朋友，中方一貫支持海合會國家與伊朗本着睦鄰友好原則改善關係，開展合作，實現互利共贏，共同促進海灣地區發展和穩定。他表示，中伊關係一直友好，中方願與伊方加強溝通協調；雙方已簽署全面合作計劃，並於今年年初落實。中方將與伊方共同努力推動中伊務實合作行穩致遠。他又提到，胡春華副總理將於當天到訪伊朗，相信此行將有助深化中伊全面戰略伙伴關係。