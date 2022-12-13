涉闖日專屬經濟區 中國漁船船長被捕

漁船受查沉沒 無人受傷

據《讀賣新聞》報道，日本水產廳九州漁業調整事務所表示，該艘中國漁船「閩霞漁運01101」於上周六（10日）凌晨3時許，在長崎縣五島市、女島外海以西大約19公里的日本專屬經濟區航行，該船的54歲陳姓船長未遵守水產廳的停泊命令而被捕。日方稱，該船長涉嫌違反《漁業主權法》。

水產廳公告稱，發現船隻後，執法船下令對方停船檢查。但船長未有理會，繼續航行約40分鐘，最終被攔下。船長作供時承認進入了日本海域，打算捕撈，被發現後「因為害怕而逃走」。

檢採珊瑚漁具 船上未見珊瑚

日本放送協會（NHK）報道稱，該艘中國漁船裝有用於捕撈海底珊瑚的漁具，日本水產廳正調查這些漁具是否用於盜採珊瑚，現場檢查則未有發現珊瑚。

該艘中國漁船在接受調查過程中，突然機房入水，最終沉沒。包括船長在內的8人因已轉移到日方的巡邏船上，事件中無人受傷。

中日法律均禁止採集寶石珊瑚，2014年至2015年間，中國漁船到日本經濟海域捕撈紅珊瑚受到日方關注。日媒稱高峰時同片海域有超過200艘漁船聚集，曾在一個月內有5名中國籍船長涉嫌非法捕撈珊瑚被當局拘捕。

非法捕撈一度上升為外交問題，日本政府當時曾與中國提出交涉，要求中方採取措施防止問題再度發生。

非法捕撈成外交爭議 日修法加刑

日本其後修法加重刑罰，2015年5月，中國船長方東兵因在伊豆群島南部鳥島周圍捕撈珊瑚，被橫濱地方法院判處監禁1年，並處罰金1000萬日元(約56.7萬港元)，是日本首次就此作出無緩刑判決，亦是同類案件最高罰金。