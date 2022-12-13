廣州中大紡織商圈復業 開舖率六成

另據《南方都市報》報道，在廣州國際輕紡城，昨日（12日）進入商城不再查驗健康碼。不少商舖重新開張營業，店員清掃舖面，擺出貨品。人流量逐漸恢復，但不及從前。

雖然得以重開，但商家錯過了「雙十一」和「雙十二」兩個電商節。一商舖寧姓老闆表示，疫情影響線下業務，幸好公司在外地有分店，也推出應用程式線上平台，通過快遞方式，仍能維持業務運轉，只是效率低些；商舖將眼光聚焦將來，距離農曆新年還有一個月，他們將收集客戶意見，提前準備，「爭取做到客戶一開工，甚至開工前，我們可以給到物料」。

中大紡織商圈自10月24日受疫情影響關閉，商圈內的批發市場、物流園區的從業者大多數為湖北人，早前因海珠區封控，當地湖北人稱受到歧視引發抗議，當局以自願原則送大批湖北人返鄉。

穗8方艙關 多地升級「亞定點醫院」

另外，廣州琶洲等8個方艙醫院陸續關閉，並將若干「留守方艙」轉為「亞定點醫院」。其中珠江醫院醫療隊接管的琶洲方艙醫院D18號艙，前日送走最後一批感染者後關艙。自11月10日至今，該方艙醫院累計收治5583人。南方醫院琶洲方艙醫院C15方艙昨日也宣布關艙，累計出院患者3900多名。

國家衛健委日前要求各地按城市人口規模，將方艙醫院升級改造成「亞定點醫院」。海南省陵水、白沙縣等縣則已將本地醫院或鄉鎮衛生院改為「亞定點醫院」。在安徽合肥市，已升級改造定點醫院、「亞定點醫院」、方艙醫院和現有各級各類醫院救治牀位近10萬張，超過國家制定標準。

（新冠疫情）