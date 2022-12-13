行程碼下線 刪用戶數據保私隱 春運跨省遊搜索增12倍 內媒：適時而終

滬撤「場所碼」 深搭車停查健康碼

上海市昨（12日）亦宣布該市除老人、兒童福利機構、醫療機構及學校等特殊場所外，其餘場所不再要求查驗健康碼，亦不再要求掃「場所碼」；深圳市公共交通管理局亦宣布，昨起，乘搭深圳公共交通不再查驗健康碼，但仍要求乘客佩戴口罩。

「通信行程卡」服務昨日凌晨透過微信公眾號發布公告，表示為貫徹中央進一步優化疫情防控措施，根據國務院聯防聯控機制綜合組的有關要求，今日凌晨零時起正式下線「通信行程卡」，相關短信、網頁、微信小程序、支付寶小程序、 App等查詢渠道將同步下線。

隨後中國電信、中國聯通、中國移動三大運營商先後表示，將按相關法律規定，同步刪除用戶行程等相關數據，依法保障用戶個人信息安全。

上線千日 歷7調整

「通信行程卡」俗稱「行程碼」，於2020年3月6日上線，是由中國信息通信研究院聯合中國電信、中國移動、中國聯通三家電信商，通過用戶手機所處的基站位置，為全國16億手機用戶免費提供的查詢服務。「行程碼」使用至今1034天，最初可查閱用戶過去14天內到訪過的國家（地區）和逗留超過4小時的城市。

「行程碼」是最初疫情防控的工具之一，自上線以來，共有7次調整（見表）。民眾進出公共場所必須掃碼留下到訪信息，除「健康碼」顯示「綠碼」外，還須同步查驗「行程碼」，確定用戶過去14天未到訪中高風險區方可進入。「行程碼」介面一般為綠色，若使用者到訪過中高風險地區的地市，該地市名稱標記為紅色，後改為以「星號」標記。標記僅作為出行提示，不與健康狀况掛鈎。去年9月，國家政務服務平台整合「健康碼」和「行程碼」至「一頁可查」。

滬京三亞居熱門出發地榜首

「行程碼」下線，意味着繼取消乘坐飛機和火車核酸證明後，另一跨區出遊限制也正式取消。中新社引述攜程數據報道，「行程碼」取消通知發出後，至昨日中午，春運期間跨省遊交通、度假的搜索量環比上周同期大增12倍，機票搜索量已和疫情前持平。截至目前，春運航班熱門出發地前10名為上海、北京、三亞、深圳、成都、廣州、海口、哈爾濱、長春和杭州。

澎湃新聞昨日發表評論文章稱，近3年來，行程卡協助民眾安全出行，在「追陽溯陽」、排查風險、有序推動復工復產等方面發揮重要作用，調節、平衡統籌疫情防控和社會經濟發展。文章表示，行程卡「應需而生，適時而終，既符合疫情防控的形勢變化，也順應了個人信息保護和便民出行的具體要求」。

明報記者

（新冠疫情）

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